Работал с Лепсом и желал россиянам мира: что говорит о войне запорожец Александр Панайотов и как изменился

Еще до 2022 года Панайотов активно выступал в России

Многие украинские артисты строили музыкальную карьеру в Российской Федерации, но не все из них четко определились с позицией и осудили путинскую агрессию. Певец Александр Панайотов, в отличие от Артема Лоика, с которым работал в продюсерском центре Лепса, продался за рубли и стал предателем Украины.

"Телеграф" решил выяснить, как изменился Александр Панайотов и что говорит о войне. Мы узнали, каким был его творческий путь.

Как Александр Панайотов стал известным

Артист родился в 1984 году в Запорожье, где окончил среднюю и музыкальную школы. После этого Александр поступил в Киевский государственный колледж эстрадного и циркового искусства, но не окончил его из-за активного участия в разных музыкальных конкурсах.

Александр Панайотов вырос и получил образование в Украине

В 2002 году Панайотов отправился в Москву, чтобы там строить свою музыкальную карьеру. Его пригласили участвовать в проекте "Стань звездой" и он дошел до финала конкурса. Потом вернулся в Киев и начал учиться в университете культуры и искусств, создав собственную группу "Альянс".

Александр Панайотов строит карьеру в России

В 2003 году певец принял участие в российском конкурсе "Народный артист", где занял второе место. Дальше Панайотов пытался попасть на "Евровидение" несколько раз, но так и не смог одержать победу на отборах.

При этом он часто гастролировал по городам Украины, России и других стран СНГ. В 2016 году Панайотов взял участие в российской передаче "Голос", выбрав своим тренером Григория Лепса. Он стал финалистом его команды, а после окончания проекта подписал с наставником контракт на сотрудничество сроком на пять лет.

Александр Панайотов сотрудничал с Лепсом

Александр выступал с сольными концертами, брал участия в музыкальных фестивалях, а также шоу.

Где сейчас Александр Панайотов и что говорит о войне

Певец, который долгие годы живет в Российской Федерации, не делал никаких публичных заявлений касательно войны. Но продемонстрировал свою позицию тем, что сначала продвигал нарративы про "братские" народы, а в 2018 году вместе с другими звездами снялся в музыкальном видео в поддержку диктатора Владимира Путина. Александр Панайотов посещал оккупированные территории Украины и участвовал в пропагандистских концертах, за это он был внесен в санкционный список нашей страны.

Александр Панайотов поддерживает войну против Украины

Когда Россия начала против Украины 24 февраля 2024 года полномасштабную войну, Панайотов не опубликовал ни одного антивоенного призыва. А 9 мая 2022 года, когда украинские города обстреливали ракетами, Александр Панайотов выступил в Ставрополе на концерте, приуроченному к Дню победы и пожелал россиянам мира и здоровья.

Александр Панайотов развлекает россиян во время войны

"Для меня этот праздник священный, один из самых главных праздников в году. Это все привито моей бабушкой, которая рассказывала мне с детства о войне, о тяжелых временах, она сама блокадница из Ленинграда. Поэтому я очень уважительно и очень трепетно отношусь к этой дате. Ставропольцы, с Днем победы! Всем мирного неба над головой, счастья, любви, и самое главное – здоровья", — отметил предатель.

Певец продолжает работать в России и выпускает новые песни. С 2017 году он состоит в браке с Екатериной Кореневой, которая является его директором.

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