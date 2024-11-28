Укр

Работал с Лепсом и желал россиянам мира: что говорит о войне запорожец Александр Панайотов и как изменился

Автор
Катерина Любимова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Александр Панайотов — где сейчас предатель и что говорит о войне
Александр Панайотов — где сейчас предатель и что говорит о войне. Фото Колаж "Телеграфа"

Еще до 2022 года Панайотов активно выступал в России

Многие украинские артисты строили музыкальную карьеру в Российской Федерации, но не все из них четко определились с позицией и осудили путинскую агрессию. Певец Александр Панайотов, в отличие от Артема Лоика, с которым работал в продюсерском центре Лепса, продался за рубли и стал предателем Украины.

"Телеграф" решил выяснить, как изменился Александр Панайотов и что говорит о войне. Мы узнали, каким был его творческий путь.

Как Александр Панайотов стал известным

Артист родился в 1984 году в Запорожье, где окончил среднюю и музыкальную школы. После этого Александр поступил в Киевский государственный колледж эстрадного и циркового искусства, но не окончил его из-за активного участия в разных музыкальных конкурсах.

Александр Панайотов
Александр Панайотов вырос и получил образование в Украине

В 2002 году Панайотов отправился в Москву, чтобы там строить свою музыкальную карьеру. Его пригласили участвовать в проекте "Стань звездой" и он дошел до финала конкурса. Потом вернулся в Киев и начал учиться в университете культуры и искусств, создав собственную группу "Альянс".

Александр Панайотов
Александр Панайотов строит карьеру в России

В 2003 году певец принял участие в российском конкурсе "Народный артист", где занял второе место. Дальше Панайотов пытался попасть на "Евровидение" несколько раз, но так и не смог одержать победу на отборах.

При этом он часто гастролировал по городам Украины, России и других стран СНГ. В 2016 году Панайотов взял участие в российской передаче "Голос", выбрав своим тренером Григория Лепса. Он стал финалистом его команды, а после окончания проекта подписал с наставником контракт на сотрудничество сроком на пять лет.

Панайотов и Лепс
Александр Панайотов сотрудничал с Лепсом

Александр выступал с сольными концертами, брал участия в музыкальных фестивалях, а также шоу.

Где сейчас Александр Панайотов и что говорит о войне

Певец, который долгие годы живет в Российской Федерации, не делал никаких публичных заявлений касательно войны. Но продемонстрировал свою позицию тем, что сначала продвигал нарративы про "братские" народы, а в 2018 году вместе с другими звездами снялся в музыкальном видео в поддержку диктатора Владимира Путина. Александр Панайотов посещал оккупированные территории Украины и участвовал в пропагандистских концертах, за это он был внесен в санкционный список нашей страны.

Александр ПанайотовАлександр Панайотов
Александр Панайотов поддерживает войну против Украины

Когда Россия начала против Украины 24 февраля 2024 года полномасштабную войну, Панайотов не опубликовал ни одного антивоенного призыва. А 9 мая 2022 года, когда украинские города обстреливали ракетами, Александр Панайотов выступил в Ставрополе на концерте, приуроченному к Дню победы и пожелал россиянам мира и здоровья.

Александр Панайотов
Александр Панайотов развлекает россиян во время войны

"Для меня этот праздник священный, один из самых главных праздников в году. Это все привито моей бабушкой, которая рассказывала мне с детства о войне, о тяжелых временах, она сама блокадница из Ленинграда. Поэтому я очень уважительно и очень трепетно отношусь к этой дате. Ставропольцы, с Днем победы! Всем мирного неба над головой, счастья, любви, и самое главное – здоровья", — отметил предатель.

Певец продолжает работать в России и выпускает новые песни. С 2017 году он состоит в браке с Екатериной Кореневой, которая является его директором.

"Телеграф" писал ранее, как изменилась победительница "Х-Фактора" Аида Николайчук и что говорит о войне. Девушка давно живет за границей.

Теги:
#Александр Панайотов