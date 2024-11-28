Працював з Лепсом і бажав росіянам миру: що говорить про війну запорожець Олександр Панайотов і як змінився

Ще до 2022 року Панайотов активно виступав у Росії

Багато українських артистів будували музичну кар’єру в Російській Федерації, але не всі з них чітко визначилися з позицією та засудили путінську агресію. Співак Олександр Панайотов, на відміну від Артема Лоїка, з яким працював у продюсерському центрі Лепса, продався за рублі та став зрадником України.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як змінився Олександр Панайотов та що говорить про війну. Ми дізналися, яким був його творчий шлях.

Як Олександр Панайотов став відомим

Артист народився 1984 року в Запоріжжі, де закінчив середню та музичну школи. Після цього Олександр вступив до Київського державного коледжу естрадного та циркового мистецтва, але не закінчив його через активну участь у різних музичних конкурсах.

Олександр Панайотов виріс та здобув освіту в Україні

У 2002 році Панайотов вирушив до Москви, щоб там будувати свою музичну кар’єру. Його запросили взяти участь у проєкті "Стань зіркою", і він дійшов до фіналу конкурсу. Потім повернувся до Києва та почав навчатися в університеті культури та мистецтв, створивши власну групу "Альянс".

Олександр Панайотов будує кар’єру у Росії

У 2003 році співак взяв участь у російському конкурсі "Народний артист", де посів друге місце. Далі Панайотов намагався потрапити на Євробаченні кілька разів, але так і не зміг здобути перемогу на відборах.

При цьому він часто гастролював містами України, Росії та інших країн СНД. У 2016 році Панайотов взяв участь у російській передачі "Голос", обравши своїм тренером Григорія Лепса. Він став фіналістом його команди, а після закінчення проєкту підписав із наставником контракт на співпрацю терміном на п’ять років.

Олександр Панайотов співпрацював з Лепсом

Олександр виступав із сольними концертами, брав участь у музичних фестивалях, а також шоу.

Де зараз Олександр Панайотов і що говорить про війну

Співак, який довгі роки живе в Російській Федерації, не робив жодних публічних заяв щодо війни. Але продемонстрував свою позицію тим, що спочатку просував наративи про "братні" народи, а у 2018 році разом з іншими зірками знявся у музичному відео на підтримку диктатора Володимира Путіна. Олександр Панайотов відвідував окуповані території України та брав участь у пропагандистських концертах, за це він був внесений до списку санкцій нашої країни.

Олександр Панайотов підтримує війну проти України

Коли Росія розпочала проти України 24 лютого 2024 року повномасштабну війну, Панайотов не опублікував жодного антивоєнного призову. А 9 травня 2022 року, коли українські міста обстрілювалися ракетами, Олександр Панайотов виступив у Ставрополі на концерті, присвяченому Дню перемоги та побажав росіянам миру та здоров’я.

Олександр Панайотов розважає росіян під час війни

"Для мене це свято священне, одне з найголовніших свят у році. Це все завдяки моїй бабусею, яка розповідала мені з дитинства про війну, про важкі часи, вона сама блокадниця з Ленінграда. Тому я дуже шанобливо і дуже трепетно ставлюся до цієї дати. Ставропольці, з Днем перемоги! Усім мирного неба над головою, щастя, кохання, і найголовніше – здоров'я", — зазначив зрадник.

Співак продовжує працювати в Росії та випускає нові пісні. З 2017 року він одружений з Катериною Коренєвою, яка є його директором.

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