Народився в Росії, але виїхав і назвав її Мордором: де зараз зірка "Довбуша" Стрельніков і що говорить про війну

Актор зробив вибір на користь України та не шкодує про це

Відмовитися від успішної кар’єри в Російській Федерації зміг не лише актор Олексій Зубков, а й Сергій Стрельніков. Зірка фільму "Довбуш" зробив вибір на користь України та активно підтримує нашу країну у боротьбі з агресором.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про актора Сергія Стрельнікова і чим він займається. Ми дізналися, яка у нього позиція щодо війни.

Яким був творчий шлях Сергія Стрельнікова

Популярний актор народився у 1979 році у селищі Дмитрівка у Тамбовській області (РФ), але його дитинство та юність пройшли в Україні. Коли Сергію було два роки, батьки переїхали до Київської області, а потім до Рівненської області, де Стрельніков закінчив школу.

Вищу освіту Сергій здобув у Київському училищі культури та Київському національному університеті театру, кіно та телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. Після закінчення університету Стрельніков працював у ТЮГу, а потім у театрі "Ательє 16".

Сергій Стрельніков народився в Росії, але виріс в Україні

У кіно Сергій Стрельніков почав зніматися на початку 2000-х років, багато кінострічок з його участю були російського виробництва. Актора можна побачити у фільмах "День народження Буржуя -2", "Бідна Настя", "Повернення Мухтара", "1941", "Купрін.Яма", "Кохання на асфальті". Але найзірковішою роботою на початку його кар'єри виявилася роль Василя Чапаєва у драмі "Пристрасті по Чапаю".

Кадр з фільму "Пристрасті за Чапаєм"

Де зараз Сергій Стрельніков і що говорить про війну

Попри те, що пік популярності Стрельнікова в Російській Федерації припав на 2014 рік, він прийняв рішення завершувати діяльність у країні-агресорі. Хоча у 2017 році вони з дружиною Вікторією Литвиненком через відсутність роботи в Україні, погодилися взяти участь у російському проєкті. Зіркова родина пізніше попросила вибачення за це перед українцями.

Сергій Стрельніков відмовився від роботи в Росії

Сергій Стрельніков разом із дружиною та сином

А коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, Стрельніков чітко висловив свою позицію і залишився на боці України, попри те, що народився в Росії й там у нього залишилися родичі по батьківській лінії. Актор назвав Росію Мордором та заявив, що не помилився зі своїм вибором. З родичами він перестав спілкуватися.

Сергій Стрельніков назвав Росію Мордором

Актор засуджує путінський режим, всіляко підтримує нашу країну у важкій боротьбі з окупантами та збирає гроші на потреби ЗСУ у своїх соціальних мережах. Коли почалася війна, він із дружиною та сином був у Києві, потім відправив рідних за кордон, а сам збирався піти на фронт і ходив у військкомат, але його не призвали на службу, можливо, як каже Сергій, через медичну історію. У актора проблеми з нирками він переніс кілька операцій.

"На мою думку, справжні герої зараз – хлопці на фронті, а не ті, що на екрані ", — заявив Стрельніков в інтерв’ю "24 каналу".

Окрім допомоги української армії, актор також розвиває творчу кар’єру. Минулого року він з’явився у головній ролі у фільмі "Довбуш". Ця кінострічка стала однією з наймасштабніших і найдорожчих в Україні. Але робота над фільмом розпочалася ще 2018 року. Також Сергія можна побачити у новому телесеріалі "Лікар за призначенням", де він зіграв разом зі своєю дружиною Вікторією.

Сергій Стрельніков активно допомагає ЗСУ

"Телеграф" писав раніше, що зірка "Довбуша" Яків Ткаченко загинув на фронті. Актор став на захист нашої країни у березні 2022 року.