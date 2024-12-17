Народився в Росії, але виїхав і назвав її Мордором: де зараз зірка "Довбуша" Стрельніков і що говорить про війну
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Актор зробив вибір на користь України та не шкодує про це
Відмовитися від успішної кар’єри в Російській Федерації зміг не лише актор Олексій Зубков, а й Сергій Стрельніков. Зірка фільму "Довбуш" зробив вибір на користь України та активно підтримує нашу країну у боротьбі з агресором.
"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про актора Сергія Стрельнікова і чим він займається. Ми дізналися, яка у нього позиція щодо війни.
Яким був творчий шлях Сергія Стрельнікова
Популярний актор народився у 1979 році у селищі Дмитрівка у Тамбовській області (РФ), але його дитинство та юність пройшли в Україні. Коли Сергію було два роки, батьки переїхали до Київської області, а потім до Рівненської області, де Стрельніков закінчив школу.
Вищу освіту Сергій здобув у Київському училищі культури та Київському національному університеті театру, кіно та телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. Після закінчення університету Стрельніков працював у ТЮГу, а потім у театрі "Ательє 16".
У кіно Сергій Стрельніков почав зніматися на початку 2000-х років, багато кінострічок з його участю були російського виробництва. Актора можна побачити у фільмах "День народження Буржуя -2", "Бідна Настя", "Повернення Мухтара", "1941", "Купрін.Яма", "Кохання на асфальті". Але найзірковішою роботою на початку його кар'єри виявилася роль Василя Чапаєва у драмі "Пристрасті по Чапаю".
Де зараз Сергій Стрельніков і що говорить про війну
Попри те, що пік популярності Стрельнікова в Російській Федерації припав на 2014 рік, він прийняв рішення завершувати діяльність у країні-агресорі. Хоча у 2017 році вони з дружиною Вікторією Литвиненком через відсутність роботи в Україні, погодилися взяти участь у російському проєкті. Зіркова родина пізніше попросила вибачення за це перед українцями.
А коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, Стрельніков чітко висловив свою позицію і залишився на боці України, попри те, що народився в Росії й там у нього залишилися родичі по батьківській лінії. Актор назвав Росію Мордором та заявив, що не помилився зі своїм вибором. З родичами він перестав спілкуватися.
Актор засуджує путінський режим, всіляко підтримує нашу країну у важкій боротьбі з окупантами та збирає гроші на потреби ЗСУ у своїх соціальних мережах. Коли почалася війна, він із дружиною та сином був у Києві, потім відправив рідних за кордон, а сам збирався піти на фронт і ходив у військкомат, але його не призвали на службу, можливо, як каже Сергій, через медичну історію. У актора проблеми з нирками він переніс кілька операцій.
"На мою думку, справжні герої зараз – хлопці на фронті, а не ті, що на екрані ", — заявив Стрельніков в інтерв’ю "24 каналу".
Окрім допомоги української армії, актор також розвиває творчу кар’єру. Минулого року він з’явився у головній ролі у фільмі "Довбуш". Ця кінострічка стала однією з наймасштабніших і найдорожчих в Україні. Але робота над фільмом розпочалася ще 2018 року. Також Сергія можна побачити у новому телесеріалі "Лікар за призначенням", де він зіграв разом зі своєю дружиною Вікторією.
"Телеграф" писав раніше, що зірка "Довбуша" Яків Ткаченко загинув на фронті. Актор став на захист нашої країни у березні 2022 року.