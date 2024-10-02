Знімалася з російськими акторами-путіністами, але обрала Україну: як зараз виглядає вагітна Анна Кошмал

Акторка обірвала усі зв'язки з ексколегами

Анна Кошмал — популярна українська акторка, яка здобула популярність завдяки ролі Жені Ковальової у серіалі "Свати". На знімальному майданчику вона працювала разом із колегами-росіянами, як-от Федір Добронравов (Іван Будько), Тетяна Кравченко (Валентина Будько), які підтримали путінський режим.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, у яких стосунках Анна Кошмал із колегами-акторами із Росії, чи спілкується вона з ними зараз і що взагалі каже про війну в Україні.

Що відомо про Анну Кошмал

Спочатку кар'єра Анни Кошмал розвивалася в рамках російськомовних проєктів, але після початку російської агресії Кошмал відкрито зайняла проукраїнську позицію. Окрім "Сватів", акторка знялася в багатьох українських серіалах, таких як "Сашка", "Катерина", "Встигнути до 30" та інших. Вона зарекомендувала себе як талановита акторка комедійних ролей.

Стосунки з акторами серіалу "Свати"

За словами акторки, вона ніколи не була друзями з колегами по знімальному майданчику серіалу "Свати". Вона навіть не спілкувалася з ними поза межами знімань проєкту.

На початку повномасштабного вторгнення вона не була здивована тим, що деякі актори зі "Сватів" виявилися путіністами і підтримали Росію у її кривавих вчинках. Однак про Олександра Феклістова, який зіграв "Сватах" Сан Санича, Кошмал висловилася позитивно, адже він став на бік України і засудив війну і виїхав з країни-агресорки.

Де зараз Анна Кошмал і чим вона займається

Відомо, що акторка перебуває в Україні. Вона повністю перейшла на українську мову і соцмережі також веде українською. Також Анна Кошмал працює в Україні. Нещодавно стало відомо про вихід нового сезону серіалу "Встигнути до 30" та "Будиночок на щастя".

Анна рішуче засуджує тих акторів, які підтримали агресію Росії, і більше не має жодного контакту з цими людьми. Також нещодавно акторка повідомила, що вона вагітна. Зробила вона це креативно: записала відео, на якому вона танцює, і через сорочку видніється округлий животик.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зараз виглядає Тетяна Кравченко зі "Сватів", яка зіграла Валентину Будько. Акторка підтримала Росію у війні, хоч і народилася у Донецьку.