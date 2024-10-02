Снималась с российскими актерами-путинистами, но выбрала Украину: как сейчас выглядит беременная Анна Кошмал

Актриса оборвала все связи с эксколлегами

Анна Кошмал — популярная украинская актриса, получившая известность благодаря роли Жени Ковалевой в сериале "Сваты". На съемочной площадке она работала вместе с коллегами-россиянами, такими как Федор Добронравов (Иван Будько), Татьяна Кравченко (Валентина Будько), поддержавшие путинский режим.

"Телеграф" решил выяснить, в каких отношениях Анна Кошмал с коллегами-актерами из России, общается ли она с ними сейчас и что говорит о войне в Украине.

Что известно об Анне Кошмале

Первоначально карьера Анны Кошмал развивалась в рамках русскоязычных проектов, но после начала российской агрессии Кошмал открыто заняла проукраинскую позицию. Кроме "Сватов" актриса снялась во многих украинских сериалах, таких как "Сашка", "Екатерина", "Успеть до 30" и других. Она зарекомендовала себя как талантливая актриса комедийных ролей.

Отношения с актерами сериала "Сваты"

По словам актрисы, она никогда не была друзьями с коллегами по съемочной площадке сериала "Сваты". Она даже не общалась с ними вне съемок проекта.

В начале полномасштабного вторжения она не была удивлена тем, что некоторые актеры из "Сватов" оказались путинистами и поддержали Россию в ее кровавых поступках. Однако об Александре Феклистове, сыгравшем "Сватах" Сан Саныча, Кошмал высказалась положительно, ведь он встал на сторону Украины, осудил войну и уехал из страны-агрессорки.

Где сейчас Анна Кошмал и чем она занимается

Известно, что актриса находится в Украине. Она полностью перешла на украинский язык и соцсети также ведет на украинском. Также Анна Кошмал работает в Украине. Недавно стало известно о выходе нового сезона сериала "Успеть до 30" и "Домик к счастью".

Анна решительно осуждает тех актеров, которые поддержали агрессию России, и больше нет никакого контакта с этими людьми. Также недавно актриса сообщила, что она беременна. Сделала она это креативно: записала видео, на котором она пляшет, и через рубашку виднеется округлый животик.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сейчас выглядит Татьяна Кравченко из "Сватов", сыгравшей Валентину Будько. Актриса поддержала Россию в войне, хотя и родилась в Донецке.