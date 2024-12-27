Народилася в Росії, а вийшла заміж за відомого українця: де зараз зірка "Універа" Іванова і що говорить про війну

Акторка стала на бік добра

Російська акторка Анастасія Іванова, яка відома за роллю Юлі Семакіної в серіалі "Універ", одружена з українцем Владиславом Онищенком. Вона тривалий час жила в Україні, будувала тут кар’єру, але з початком повномасштабного вторгнення покинула нашу країну.

Акторка грала головні ролі в таких українських серіалах, як "За правом любові", "Спадкоємиця мимоволі", "Подорож до центру душі", "Отдай мою мечту". Також вона брала участь і в інших українських проєктах. "Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз Анастасія Іванова і що вона каже про війну в Україні.

Що відомо про Анастасію Іванову

Анастасія Іванова народилася 18 травня 1991 року в Волгограді, Росія. З дитинства вона займалася бально-спортивними танцями. У 2012 році вона закінчила факультет режисури та акторської майстерності Волгоградського інституту.

Після завершення навчання Іванова працювала у місцевому театрі. Згодом акторка переїхала до України і будувала кар’єру у нашій країні. За її плечима — багато ролей в українських серіалах.

З 2011 по 2016 році вона знімалася у російському серіалі "Універ. Нова общага". ЦЕ принесло акторці популярність. У 2021 році Анастасія також знялася у російському серіалі "Уроки життя та водіння".

З початком повномасштабної війни в Україні Анастасія Іванова висловила свою позицію, засуджуючи агресію Росії. Вона активно підтримує Україну.

Українська акторка Катерина Тишкевич, яка підтримує зв'язок з Івановою, зазначила, що Анастасія зазнала осуду в Росії через свою проукраїнську позицію. Незважаючи на це, Іванова продовжує підтримувати Україну та виступає проти війни.

Катерина поділилася, що Іванова мешкає з сином у Європі. в той час, як у Росії її прокляли. Актора також розповіла, що Анастасія "говорить українською краще за багатьох українців".

Судячи зі сторінки Анастасії Іванової в Instagram, вона проживає у Берліні. Вона виховує сина Ісая. Невідомо, чи досі вона займається акторством, але зараз вона пішла у духовність — створила власний курс "Тривожність", чим імовірно, зараз і заробляє.

Раніше "Телеграф" розповідав, що каже про війну киянка Анна Кузіна — Яна Семакіна з "Універу". На відміну від свого колеги Віталія Гогунського, вона не зрадила свою країну.