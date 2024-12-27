Родилась в России, а вышла замуж за известного украинца: где сейчас звезда "Универа" Иванова и что говорит о войне

Актриса встала на сторону хорошо

Российская актриса Анастасия Иванова, известная по роли Юлии Семакиной в сериале "Универ", замужем за украинцем Владиславом Онищенко. Она долго жила в Украине, строила здесь карьеру, но с началом полномасштабного вторжения покинула нашу страну.

Актриса играла главные роли в таких украинских сериалах, как "По праву любви", "Наследница невольно", "Путешествие в центр души", "Отдай мою мечту". Также она принимала участие и в других украинских проектах. выяснить, где сейчас Анастасия Иванова и что она говорит о войне в Украине.

Что известно об Анастасии Ивановой

Анастасия Иванова родилась 18 мая 1991 годав Волгограде, Россия. С детства она занималась бально-спортивными танцами. В 2012 году она окончила факультет режиссуры и актерского мастерства Волгоградского института.

После окончания учебы Иванова работала в местном театре. Впоследствии актриса переехала в Украину и строила карьеру в нашей стране. За ее плечами много ролей в украинских сериалах.

С 2011 по 2016 год она снималась в российском сериале "Универ. Новая общага". ЭТО принесло актрисе популярность.

С началом полномасштабной войны в Украине Анастасия Иванова высказала свою позицию, осуждая агрессию России. Она активно поддерживает Украину.

Украинская актриса Екатерина Тишкевич, которая поддерживает связь с Ивановой, отметила, что Анастасия подверглась осуждению в России из-за своей проукраинской позиции. Несмотря на это, Иванова продолжает поддерживать Украину и выступает против войны.

Екатерина поделилась, что Иванова живет с сыном в Европе в то время, как в России ее прокляли. Актера также рассказала, что Анастасия "говорит по-украински лучше многих украинцев".

Судя по странице Анастасии Ивановой в Instagram, она проживает в Берлине. Она воспитывает сына Исая. Неизвестно, занимается ли до сих пор актерством, но сейчас она пошла в духовность — создала собственный курс "Тревожность", чем вероятно, сейчас и зарабатывает.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что говорит о войне киевлянка Анна Кузина — Яна Семакина из "Универа". В отличие от своего коллеги Виталия Гогунского, она не изменила своей стране.