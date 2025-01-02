Родители остались в Украине и считают его врагом: что говорит о войне актер-предатель Батурин

Актер подыгрывает Кремлю ложью о "пропаганде в Украине"

Среди знаменитостей, которые родились и выросли в Украине, оказалось много предателей. В их числе актриса Ольга Ломоносова, а также Юрий Батурин, чьи родители осуждают российскую агрессию и поддерживают ВСУ.

"Телеграф" решил выяснить, чем сейчас занимается Юрий Батурин и что говорит о войне. Он заявил, что со своей позицией определился еще в 2014 году.

Чем известен Юрий Батурин и где сейчас

Актер Юрий Батурин родился в 1972 году в селе Ставидла Кировогорадской области в семье военнослужащего и учительницы. В 14 лет Юрий отправился жить в Днепропетровск, где поступил в театральное училище, а также работал в местном театре юного зрителя.

Юрий Батурин вместе с братом

Но там оставаться Батурину не хотелось, поэтому он отправился покорять Москву, где поступил в РАТИ-ГИТИС, а в 1996-м году попал в театр "Ленком". Однако ему пришлось уйти из профессии из-за невысокой зарплаты. Чтобы прожить в Москве, Батурин пошел работать барменом в один из ресторанов.

В 2005 году в возрасте 30-ти лет Батурин решил вернуться в актерскую профессию и сначала начал сниматься в эпизодических ролях. Первую главную роль Юрий сыграл в украинском сериале "Сила притяжения", а широкую известность получил благодаря российской киноленте "Знахарь".

Кадр из сериала "Знахарь"

Сейчас его фильмография насчитывает более 100 кинокартин. Батурин живет и зарабатывает в Российской Федерации, в 2023 году он снялся в сериале "Аутсайдеры".

Юрий Батурин снялся в более 100 фильмах

Что актер Юрий Батурин говорит о войне

Актер, который родился и вырос в Украине, заявил, что со своей гражданской позицией определился еще в 2014 году, когда началась война на Донбассе. Он отметил, что в сознании украинцев начало много меняться и они стали во всех бедах обвинять Россию, а АТО стало увертюрой к началу чего-то большого.

Юрий Батурин поддерживает войну против Украины

Предатель отметил, что за два дня до начала полномасштабной войны он звонил родителям в Украину и предупреждал, чтобы они куда-то выезжали и сняли деньги в банкомате. А когда началось вторжение, по словам Батурина, родители ему звонили и предъявляли личные претензии.

Юрий Батурин перестал общаться с родителями из-за войны

Актер заявил, что в начале войны было сказано много негатива, поэтому он перестал общаться с родными после 24 февраля. Хотя на теме родителей Батурин часто манипулирует и слезно рассказывает, как он их любит и хочет, чтобы они приехали в Москву.

"Я для них враг. С трудом понимаю, почему меня там считают предателем. Сейчас мои родители просто доживают в этой нынешней Украине, не живут. У меня ничего не изменилось по отношению к ним. Не общаюсь с ними..живу с мнением, что они просто в плену", — заявил российский актер.

Юрий Батурин предал Украину и работает в России

Также Батурин рассказал, что оказывает помощь "СВО", но в основном мирному населению, которое находится в зоне боевых действий. Актер отметил, что помогает и Донецкому центре домашних животных.

"Телеграф" писал ранее, где сейчас Константин Хабенский и что он говорит о войне. Актер называет себя аполитичным.