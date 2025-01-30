Не згадує про рідний Нікополь і втрачає популярність у Росії: як змінився актор Біланов і що говорить про війну

Біланов не став засуджувати війну і називати Росію агресором

Відомий актор Андрій Біланов, як і Надія Ручка з групи "Блискучі", народився у Нікополі Дніпропетровської області, але свою кар’єру та життя будував у Російській Федерації. Зараз Біланов змінився до невпізнання, та й ролей у кіно стали 56-річному актору пропонувати дедалі менше.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як зараз виглядає Андрій Біланов і чим займається. Також ми дізналися, що він говорить про війну.

Яким був кар’єрний шлях Андрія Біланова

Актор Андрія Біланов народився 1968 року в Нікополі, але коли йому виповнився рік, разом із батьками переїхав на Крайню Північ, тому його дитинство проходило серед льоду та снігу. На батьківщину Андрій повернувся в11 років і вирішив, що хоче стати артистом, хоч показував високі результати й у спорті.

Після школи Біланов пішов до армії та потрапив у президентський полк у Москві, а коли демобілізувався, став студентом академії фізкультури, але проходячи повз ВДІК, вирішив вступити ще й до театрального. Біланов закінчив обидва ВНЗ і почав працювати в театрі, але йому там пропонували другорядні ролі та маленьку зарплату, тому незабаром він звільнився.

Андрій Біланов у молодості

У кіно Біланов став зніматися у зрілому віці, перша роль йому дісталася у 33 роки фільмі "Адамова сльоза". Його гру оцінили режисери та почали запрошувати до різних проєктів. Андрій знявся у серіалі "Ундіна", "Слідаки", "Приватний детектив Тетяна Іванова", а також у "Ментівських війнах".

Андрій Біланов у фільмі "Ментівські війни"

Як змінився Андрій Біланов і що говорить про війну

56-річний актор продовжує заробляти в Росії, у 2023 році за його участю вийшла драма "Земський лікар. Вісім років по тому", де він зіграв другорядного персонажа. Але як зазначають російські ЗМІ, затребуваність Біланова зараз не така, якою була раніше.

Як змінився актор Андрій Біланов

Зовні він сильно змінився, спортивні захоплення актора відійшли на другий план, він набрав вагу, тому його обличчя та фігура змінилися, а це вплинуло на його творчий шлях. Ролей у кіно Біланову стали пропонувати дедалі менше.

Щодо війни, то на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Андрій Біланов у мережі Instagram зробив публікацію, в якій написав, що виступає проти війни. Актор згадав, що народився у Нікополі й що там у нього залишилися рідні та друзі.

Андрій Біланов втрачає популярність у Росії

" Я сам родом з Нікополя ... Там рідні, там друзі ... А в Росії знайомі, військовозобов’язані, яких командували туди .... Дуже страшно, дуже тривожно і ДУЖЕ НЕПРАВИЛЬНО ... ", — написав Біланов, підкресливши, що потрібно молитися за тих, хто виявився заручником ситуації.

Андрій Біланов виступив проти війни, але не засудив Росію

Більше тему війни він у своїх мережах не підіймав, він мовчить про те, що його рідний Нікополь зазнає регулярних обстрілів з боку російської армії. Невідомо, чи підтримують з ним зв’язок рідні та друзі, які залишилися в Україні.

"Телеграф" писав раніше, що говорить про війну режисер Федір Бондарчук. Він називав Росію та Україну "одним народом".