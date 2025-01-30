Не вспоминает о родном Никополе и теряет популярность в России: как изменился актер Биланов и что говорит о войне

Биланов не стал осуждать войну и называть Россию агрессором

Известный актер Андрей Биланов, как и Надежда Ручка из группы "Блестящие", родился в Никополе Днепропетровской области, но свою карьеру и жизнь строил в Российской Федерации. Сейчас Биланов изменился до неузнаваемости, да и ролей в кино стали 56-летнему актеру предлагать все меньше.

"Телеграф" решил выяснить, как сейчас выглядит Андрей Биланов и чем занимается. Также мы узнали, что он говорит касательно войны.

Каким был карьерный путь Андрея Биланова

Актер Андрея Биланов родился в 1968 году в Никополе, но когда ему исполнился год, вместе с родителями переехал на Крайний Север, поэтому его детство проходило среди льда и снега. На родину Андрей вернулся в 11 лет и решил, что хочет стать артистом, хотя показывал высокие результаты и в спорте.

После школы Биланов ушел в армию и попал в президентский пол в Москве, а когда демобилизовался, стал студентом академии физкультуры, но проходя мимо ВГИКа, решил поступить еще и в театральный. Биланов окончил оба вуза и стал работать в театре, но ему там предлагали второстепенные роли и маленькую зарплату, поэтому вскоре он уволился.

Андрей Биланов в молодости

В кино Биланов стал сниматься в зрелом возрасте, первая роль ему досталась в 33 года фильме "Адамова слеза". Его игру оценили режиссеры и стали приглашать в различные проекты. Андрей снялся в сериале "Ундина", "Следаки", "Частный детектив Татьяна Иванова", а также в "Ментовских войнах".

Андрей Биланов в фильме "Ментовские войны"

Как изменился Андрей Биланов и что говорит о войне

56-летний актер продолжает зарабатывать в России, в 2023 году с его участием вышла драма "Земский доктор. Восемь лет спустя", где он сыграл второстепенного персонажа. Но как отмечают российские СМИ, востребованность Биланова сейчас не такая, какой была раньше.

Как изменился актер Андрей Биланов

Внешне он сильно изменился, спортивные увлечения актера отошли на второй план, он набрал вес, поэтому его лица и фигура изменились, а это повлияло на его творческий путь. Ролей в кино Биланову стали предлагать все меньше.

Что касается войны, то в начале полномасштабного вторжения России в Украину, Андрей Биланов в сети Instagram сделал публикацию, в которой написал, что выступает против войны. Актер вспомнил, что родился в Никополе и что там у него остались родные и друзья.

Андрей Биланов теряет популярность в России

"Я сам родом из Никополя…Там родные, там друзья… А в России знакомые, военнообязанные, которых командировали туда….Очень страшно, очень тревожно и ОЧЕНЬ НЕПРАВИЛЬНО…", — написал Биланов, подчеркнув, что нужно молиться за тех, кто оказался заложником ситуации.

Андрей Биланов выступил против войны, но не осудил Россию

Больше тему войны он в своих сетях не подымал, он молчит о том, что его родной Никополь подвергается регулярным обстрелам со стороны российской армии. Неизвестно, поддерживают ли с ним связь родные и друзья, которые остались в Украине.

"Телеграф" писал ранее, что говорит о войне режиссер Фёдор Бондарчук. Он называл Россию и Украину "одним народом".