Оборвал общение с Москвой и назвал Галкина героем: куда пропал "одесский джентльмен" Левинзон и что говорит о войне

Актер покинул Украину более 30 лет назад

Многие украинские юмористы пропали с радаров и сейчас редко появляются на телеэкранах, среди них ведущий шоу "Золотой гусь" Илья Ноябрев, а также актер популярной передачи "Джентльмен-шоу" Ян Левинзон. Юморист начинал свою карьеру в Украине, но более 30 лет назад переехал жить в другую страну.

"Телеграф" решил выяснить, как изменился Ян Левинзон, где он сейчас и чем занимается. Мы узнали, что артист говорит о войне в Украине.

Чем прославился Ян Левинзон и где он сейчас

Украинский телеведущий Ян Левинзон родился в 1954 году в Одессе, где окончил школу и политехнический институт на факультете "Атомной энергии". После получения высшего образования Левинзон работал начальником цеха гальванопластики на заводе "Зонт" в Одессе, а потом начал увлекаться сатирой и юмором.

Ян Левинзон в молодости

С 1987 по 1991 год Ян Левинзон был ведущим актером театра "Клуб одесских джентльменов" и в 1987 году стал чемпионом Высшей лиги КВН. С 1999 по 2005 год актер исполнял разные роли в популярной передаче "Джентльмен-шоу".

Ян Левинзон был звездой "Джетльмен-шоу"

Несмотря на то, что свой творческий путь Левинзон начал в Украине, для жизни он выбрал другую страну — Израиль. После репатриации он работал на заводе в кибуце, который занимался выпуском солнечных бойлеров.

Но вскоре юморист вернулся к любимому делу и стал одним из организаторов первой сборной команды КВН Израиля. Также Левинзон руководил туристской фирмой International.

Ян Левинзон репатриировался в Израиль

С 2002 по 2013 года Ян был ведущим передачи "Семь-Сорок" на израильском телевиденье, а также проекта "Лучшие команды КВН мира в гостях у Яна Левинзона", участвовал в передачах "Уральские пельмени", "Уездный город" и других. В настоящее время он вместе с семьей живет в городе Нетания, продолжает участвовать в спектаклях, активно дает интервью, рассказывая о военных событиях в Украине и Израиле.

Ян Левинзон продолжает выступать в спектаклях

Как изменился Ян Левинзон и что говорит о войне

Юморист Ян Левинзон давно живет в Израиле, но ему небезразлична судьба Украины. В интервью за 2022 год юморист признался, что не верил в то, что Россия все же начнет против Украины полномасштабную войну, однако звонил близким друзьям в Одессу и предлагал помощь в случае, если что-то начнется, поскольку израильтян после 20 февраля активно призывали уезжать из нашей страны.

Ян Левинзон вместе с другом Олегом Филимоновым

По его словам, он был в ужасе от бомбардировки украинских городов. Некоторые его близкие друзья приехали в начале войны в Израиль и Левинзон помог им обустроиться, а также участвовал в благотворительных концертах.

Юморист заявил, что абсолютно убежден в том, что Украина победит и назвал Зеленского великим человеком. Также Левинзон признался, что полностью прекратил общение с друзьями и знакомыми из России, при чем сделал это еще до войны.

Как сейчас выглядит Ян Левинзон

В своем интервью за 2023 год юморист отметил, что многие российские знаменитости показали свою позицию и превратились непонятно во что, хотя раньше к ним он относился с уважением. Левинзон считает, что если у кого-то нет сили громко заявить об антивоенной позиции, как это сделал Максим Галкин, то лучше просто замолчать и ни в чем не участвовать.

Ян Левинзон вместе с Максимом Галкиным и Олегом Филимоновым

"Для меня, например, абсолютно геройским человеком является Максим Галкин. Просто герой. Потому что человек оставил столько всего в России", — отметил юморист.

Также Левинзон рассказал, что для Украины война с Россией стала болезненной, поскольку многие годы советская пропаганда создавала в сознании людей вымысел о "братских народах", а израильтяне всегда знали своего врага.

"Телеграф" писал ранее, где сейчас Дядя Жора. Мы узнали, что ведущий говорит о войне.