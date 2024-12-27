В 63 года стал отцом в третий раз: где сейчас ведущий шоу "Золотой гусь" Ноябрев и как изменился

Война подтолкнула Ноябрева к новой странице жизни

Украинский ведущий и автор телевизионных проектов, в частности шоу "Золотой гусь" Илья Ноябрев продолжает заниматься карьерой даже в 77-летнем возрасте. Но артист, как и звезда украинского кино Алексей Вертинский, не уехал из Украины в начале войны, хотя, согласно законодательству, имеет право пересекать границу.

"Телеграф" решил выяснить, чем сейчас занимается Илья Ноябрев и как изменился. Мы узнали некоторые интересные факты.

Чем известен Илья Ноябрев и где он сейчас

Украинский ведущий Илья Ноябрев (Шмуклер — настоящая фамилия) родился в 1947 году в Киеве, где окончил эстрадно-цирковое училище. Илья долгие годы был актером театров в Одессе и столице Украины.

Ноябрев стал организатором и главой клуба "Золотой гусь", который пользовался огромной популярностью в 2000-е годы. Этот проект собирал звезд украинской сцены, кино и музыки, а его участники обрели популярность благодаря своему таланту и невероятной харизме.

Помимо этого, Ноябрев является автором таких программ, как "Остров неудачи", "Афера", "Показ", "Я все о вас знаю" и других. Также шоумен пробовал себя в роли сценариста и режиссера.

Илья Ноябрев создал популярную программу "Золотой Гусь"

Сейчас Илье Ноябреву 77 лет и он продолжает заниматься карьерой. В начале полномасштабного вторжения он никуда не уезжал и остался вместе с семьей в Украине. Более того, война подтолкнула телеведущего к новой странице жизни.

Илья Ноябрев продолжает развивать карьеру в 77 лет

В программе "ЖВЛ" артист рассказал, что сейчас в основном занимается режиссурой. Он организовал театр по новому "бродвейскому" формату. Ноябрев набирает актеров на определенный проект, а после его окончания прощается с ними и начинает все заново.

Как Илья Ноябрев выглядит сейчас

Более того, Ноябрев стал режиссером киноленты "Ты особенный", которая в 2024 году победила на Каннском Международном фестивале в трех номинациях: "Лучший драматический фильм", "Лучшая песня в фильме" и "Лучший актер".

Что известно о личной жизни Ильи Ноябрева

Известный телеведущий был женат дважды. Первой его супругой стала актриса Светлана Ноябрева. В браке они прожили 35 лет. У них родилось две дочери: Анна и Антонина. Младшая дочь пошла по стопам отца и активно занимается режиссурой, она работала с отцом в роли редактора всех его телепрограмм. Также у Ноябрева есть три внука, которых подарила ему дочь старшая Анна.

Илья Ноябрев вместе с дочерью Антониной

В 2007 году Илья Ноябрев женился второй раз, его избранницей стала Мария — художник по костюмам, которая младше телеведущего на 30 лет. В 2011 году она родила ему дочь Соню. Шоумен в третий раз стал отцом, когда ему было 63 года.

Илья Ноябрев с женой и младшей дочерью

"Телеграф" писал ранее, где сейчас Дядя Жора. Мы узнали, что ведущий говорит о войне.