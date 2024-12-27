У 63 роки став батьком втретє: де зараз ведучий шоу "Золотий гусак" Ноябрьов і як змінився

Війна підштовхнула Ноябрьова до нової сторінки життя

Український ведучий та автор телевізійних проєктів, зокрема шоу "Золотий гусак" Ілля Ноябрьов, продовжує займатися кар’єрою навіть у 77-річному віці. Але артист, як і зірка українського кіно Олексій Вертинський, не виїхав з України на початку війни, хоча, згідно із законодавством, має право перетинати кордон.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, чим зараз займається Ілля Ноябрьов та як змінився. Ми дізналися деякі цікаві факти.

Чим відомий Ілля Ноябрьов і де він зараз

Український ведучий Ілля Ноябрьов (Шмуклер — справжнє прізвище) народився у 1947 році в Києві, де закінчив естрадно-циркове училище. Ілля довгі роки був актором театрів в Одесі та столиці України.

Ноябрьов став організатором і головою клубу "Золотий гусак", який мав величезну популярність у 2000-і роки. Цей проєкт збирав зірок української сцени, кіно та музики, а його учасники набули популярності завдяки своєму таланту та неймовірній харизмі.

Крім цього, Ноябрьов є автором таких програм, як "Острів невдачі", "Афера", "Показ", "Я все про вас знаю" та інші. Також шоумен пробував себе у ролі сценариста та режисера.

Ілля Ноябрьов створив популярну програму "Золотий Гусак"

Наразі Іллі Ноябрьову 77 років і він продовжує займатися кар’єрою. На початку повномасштабного вторгнення він нікуди не виїжджав і залишився разом із сім’єю в Україні. Щобільше, війна підштовхнула телеведучого до нової сторінки життя.

Ілля Ноябрьов продовжує розвивати кар’єру у 77 років

У програмі "ЖВЛ" артист розповів, що зараз переважно займається режисурою. Він організував театр за новим "бродвейським" форматом. Ноябрьов набирає акторів на певний проєкт, а після його закінчення прощається з ними й починає все наново.

Як Ілля Ноябрьов виглядає зараз

Щобільше, Ноябрьов став режисером кінострічки "Ти особливий", яка у 2024 році перемогла на Каннському Міжнародному фестивалі у трьох номінаціях: "Найкращий драматичний фільм", "Найкраща пісня у фільмі" та "Найкращий актор".

Що відомо про особисте життя Іллі Ноябрьова

Відомий телеведучий був одружений двічі. Першою його дружиною стала актриса Світлана Ноябрьова. У шлюбі вони прожили 35 років. У них народилося дві дочки: Анна та Антоніна. Молодша дочка пішла стопами батька й активно займається режисурою, вона працювала з батьком у ролі редактора на всіх його телепрограмах. Також у Ноябрьова є троє онуків, яких подарувала йому дочка старша Анна.

Ілля Ноябрьов разом із дочкою Антоніною

У 2007 році Ілля Ноябрьов одружився вдруге, його обраницею стала Марія — художник по костюмах, яка молодша за телеведучого на 30 років. У 2011 році вона народила йому доньку Соню. Шоумен утретє став батьком, коли йому було 63 роки.

Ілля Ноябрьов із дружиною та молодшою дочкою

"Телеграф" писав раніше, де зараз Дядя Жора. Ми дізналися, що ведучий говорить про війну.