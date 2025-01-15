Обірвав спілкування з Москвою і назвав Галкіна героєм: куди зник "одеський джентльмен" Левінзон і що говорить про війну

Актор покинув Україну понад 30 років тому

Багато українських гумористів зникли з радарів і зараз рідко з’являються на телеекранах, серед них ведучий шоу "Золотий гусак" Ілля Ноябрьов, а також актор популярної передачі "Джентльмен-шоу" Ян Левінзон. Гуморист розпочинав свою кар’єру в Україні, але понад 30 років тому переїхав жити до іншої країни.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як змінився Ян Левінзон, де зараз і чим займається. Ми довідалися, що артист говорить про війну в Україні.

Як Ян Левінзон став відомим і де він зараз

Український телеведучий Ян Левінзон народився 1954 року в Одесі, де закінчив школу та політехнічний інститут на факультеті "Атомної енергії". Після здобуття вищої освіти Левінзон працював начальником цеху гальванопластики на заводі "Зонт" в Одесі, а потім почав захоплюватися сатирою та гумором.

Ян Левінзон у молодості

З 1987 до 1991 року Ян Левінзон був ведучим актором театру "Клуб одеських джентльменів" і в 1987 році став чемпіоном Вищої ліги КВК. З 1999 по 2005 рік актор виконував різні ролі у популярній передачі "Джентльмен-шоу".

Ян Левінзон був зіркою "Джетльмен-шоу"

Попри те, що свій творчий шлях Левінзон розпочав в Україні, він вибрав для життя іншу країну — Ізраїль. Після репатріації він працював на заводі у кібуці, який займався випуском сонячних бойлерів.

Але незабаром гуморист повернувся до улюбленої справи та став одним з організаторів першої збірної команди КВК Ізраїлю. Також Левінзон керував туристичною фірмою International.

Ян Левінзон репатріювався до Ізраїлю

З 2002 до 2013 року Ян був ведучим передачі "Сім-Сорок" на ізраїльському телебаченні, а також проєкту "Кращі команди КВК світу в гостях у Яна Левінзона", брав участь у передачах "Уральські пельмені", "Уездный город" та інших. Нині він разом із сім’єю живе у місті Нетанія, продовжує брати участь у виставах, активно дає інтерв’ю, розповідаючи про військові події в Україні та Ізраїлі.

Ян Левінзон продовжує виступати у виставах

Як змінився Ян Левінзон і що говорить про війну

Гуморист Ян Левінзон давно живе в Ізраїлі, але йому небайдужа доля України. В інтерв’ю за 2022 рік гуморист зізнався, що не вірив у те, що Росія все ж таки почне проти України повномасштабну війну, проте дзвонив близьким друзям до Одеси й пропонував допомогу у випадку, якщо щось почнеться, оскільки ізраїльтян після 20 лютого активно закликали їхати із нашої країни.

Ян Левінзон разом із другом Олегом Філімоновим

За його словами, він був у жаху від бомбардування українських міст. Деякі його близькі друзі приїхали на початку війни до Ізраїлю і Левінзон допоміг їм облаштуватись, а також брав участь у благодійних концертах.

Гуморист заявив, що абсолютно переконаний у тому, що Україна переможе та назвав Зеленського великою людиною. Також Левінзон зізнався, що повністю припинив спілкування з друзями та знайомими з Росії, причому зробив це ще до війни.

Як зараз виглядає Ян Левінзон

У своєму інтерв’ю за 2023 рік гуморист зазначив, що багато російських знаменитостей показали свою позицію і перетворилися незрозуміло на що, хоча раніше до них він ставився з повагою. Левінзон вважає, що якщо в когось немає сил голосно заявити про антивоєнну позицію, як це зробив Максим Галкін, то краще просто замовкнути й ні в чому не брати участі.

Ян Левінзон разом із Максимом Галкіним та Олегом Філімоновим

"Для мене, наприклад, абсолютно геройською людиною є Максим Галкін. Просто герой. Тому що людина залишила стільки всього в Росії ", — зазначив гуморист.

Також Левінзон розповів, що для України війна з Росією стала болісною, оскільки багато років радянська пропаганда створювала у свідомості людей вигадку про "братні народи", а ізраїльтяни завжди знали свого ворога.

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