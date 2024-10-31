Хвалив Зеленського, полетів у США, але знову повернувся до Москви? Що Юлій Гусман із "КВК" говорить про війну

Єдина дочка Гусмана підтримала Україну після вторгнення РФ

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Відомий режисер та актор Юлій Гусман входив до складу журі російської телепередачі "КВК", де свого часу оцінював команду Володимира Зеленського "95-й квартал". Він також дружив із покійним путіністом Олександром Масляковим. Втім, 2023 року Гусман залишив Росію.

Зараз Гусман живе у єдиної дочки за океаном, однак у 2026 році він знову приїжджав до РФ. "Телеграф" розповідає, де зараз росіянин, як він посварився з пропагандистом Микитою Михалковим і чи говорить про повномасштабний напад РФ на Україну.

Хто такий Юлій Гусман

Народився 8 серпня 1943 року в Баку, Азербайджан (зараз йому 83). Збудував успішну кар’єру в Росії, зняв сім фільмів, серед яких "Не бійся, я з тобою" та "Парк радянського періоду", започаткував російську кінопремію "Ніка". Проте для українців Юлій Гусман насамперед запам’ятався як незмінний член журі "КВК". Він був другом Маслякова, який за життя активно підтримував Путіна та його агресивну політику.

Юлій Гусман був членом журі "КВК"

Чому Гусман ворогував із Михалковим

2002 року Юлія Гусмана, який протягом 15 років очолював Центральний дім кіно у Москві, несподівано зняли з посади через давній конфлікт із Михалковим, новим головою Союзу.

З моменту вступу Михалкова на посаду, Гусмана активно намагалися усунути нібито через неефективне використання будівлі. Проте серйозні проблеми виникли навесні 2002 року: тоді керівництво Союзу вирішило відібрати дім кіно, залишивши Гусману лише художнє керівництво. Розуміючи, що це зруйнує роботу його команди, Гусман категорично відмовився та демонстративно залишив залу засідань.

Режисера все ж таки зняли з посади й навіть через багато років взаємна ворожість між Гусманом і Михалковим не зникла. В одному з інтерв’ю чоловік гостро висловився про творця "Втомлених сонцем". "Він у всьому молодець. Все встигає… Тільки кіно не встигає знімати", — дорікнув путіністу Гусман.

Гусман ненавидить путініста Михалкова

Як Юлій Гусман хвалив Зеленського

У 2019 році Юлій Гусман дав коментар із приводу перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах. Зокрема, росіянин високо оцінив роль Зеленського як успішного керівника.

Президентські амбіції, сама ідея у нього виникла, я думаю, з фільму "Слуга народу". Ось там якісь з’явилися думки. Це дуже цікава модель, як проста людина потрапляє в цю гігантську елітарну пастку… Зеленський 20 років тому — це не Зеленський сьогодні Юлій Гусман

Юлій Гусман судив команду Володимира Зеленського у "КВК" багато років тому. Колаж "Телеграф"

Особисте життя Юлія Гусмана

З 1976 року режисер одружений з Валідою Гусман, яка є викладачем французької та російської мов. 1977 року у них народилася дочка Лола.

Гусман із дружиною Валідою

Дівчина здобула юридичну освіту, а у 2008 році вийшла заміж за представника аристократичної родини Британії Джеймса Ріда Стюарта Бремнера. Наразі Лола Гусман проживає в Нью-Йорку та виховує з чоловіком двох дітей – сина Максиміліана та дочку Надю.

Лола Гусман із дітьми. Фото: instagram.com/thehermeshippie

Де зараз Юлій Гусман

У серпні 2023 року Юлій Гусман залишив Росію і разом із дружиною переїхав до доньки до Нью-Йорка. "Наприкінці 80-х — на початку 90-х я жив у США по три-чотири місяці. Моя дочка Лола одружилася з англійцем, стала відомим юристом. Вони давно живуть у Нью-Йорку. У них двоє дітей, і я разом із дружиною Валею живу у них", — так пояснював режисер.

За його словами, в Америці він поправляє своє здоров’я і навіть схуд там на 10 кг. "Але, як кажуть, схудла свиня лебедем не стане. Я активно займаюся плаванням, роблю все, що дозволяє здоров’я", — ділився Гусман.

Юлій Гусман заснував російську кінопремію "Ніка"

Про те, що Росія розпочала повномасштабну війну з Україною, чоловік нічого не каже. Однак його виїзд із країни-терористки може пояснитися одним цікавим моментом.

На початку 2023 року його дочка Лола, яка проживає в США, виклала у соцмережу відео, на якому робить макіяж кольору українського прапора. Все це відбувається під трек українського репера Skofka "У небі чистому чути грім". Після цього Гусману нібито почали "закручувати гайки" і він вирішив забратися з Росії якнайдалі.

Донька Юлія Гусмана підтримала українців. Фото: instagram.com/thehermeshippie

"Все буде Україна", — написала українською мовою Лола Гусман, додавши до посту синє та жовте сердечко.

Проте недавно чоловік знову з'явився на пропагандистському телеканалі НТВ. Як з'ясувалося, його запросили на КВК як почесного члена журі. При цьому самі росЗМІ стверджують, що Гусман лише зрідка приїжджає до Росії — виключно заради заробітку.

Раніше ми розповідали про Тамару Гвердцителі, яка покинула Росію. Також "Телеграф" писав, як через війну в Україні актор Анатолій Білий покинув успішну кар'єру у РФ.