Все почалася з цирку: як побудувала кар'єру Могилевська і якою вона була в молодості

Зовнішньо зірка майже не змінилася

До того, як Наталія Могилевська стала зіркою телеекранів, володаркою численних музичних нагород і народною артисткою України, вона була звичайною дівчиною з Києва, яка мріяла про сцену. Вона була бек-вокалісткою, навчалася у цирковому училищі. Сьогодні, 2 серпня, співачці виповнилося 50 років.

З цієї нагоди "Телеграф" вирішив пригадати, якою була в молодості Наталія Могилевська. Ми з’ясували, як починалася її кар’єра.

Кар’єру співачки Наталія будувала досить нелегко. Однак на сцені артистка вже понад 30 років. Після закінчення навчання у цирковому училищі, Могилевська стала працювати в цирку. Вона була ведучою та співала в оркестрі.

Згодом Наталія виступила на фестивалі "Червона рута", де отримала диплом. Згодом Наталія посіла перше місце на фестивалі "Слов'янський базар". Свою кар’єру Могилевська почала будувати під керівництвом продюсера Олександра Ягольника, який був її чоловіком.

Перший альбом молодої виконавиці вийшов у 1997 році. Він мав назву "Ла-ла-ла". Саме він і приніс Могилевській першу популярність.

З 1998 року зірка стала працювати без продюсера. Тоді вона випустила альбом власних пісень, який мав назву "Тільки я". Однією з найбільш популярних пісень співачки стала композиція "Відправила message", який вийшов у 2006 році.

Вже за два роки на премії "Золота Жар-птиця" Могилевська стала співачкою року, а її пісня "Місяць" стала найкращою. Згодом артситка стала будувати кар’єру ведучої. Наталія вела програму "Шанс" в тандемі з Кузьмою Скрябіним. Цей дует дуже подобався глядачам.

Ще одне амплуа Могилевської — музична продюсерка. Вона продюсувала гурти Real O, "ДиО.фильмы", артиста Бориса Апреля після їх участі у "Фабриці зірок".

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядала в молодості Ангела Меркель. Ексканцлерка ходила на нудистські пляжі, але була із "клубу нецілованих".