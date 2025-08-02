Все началось с цирка: как построила карьеру Могилевская и какой она была в молодости

Внешне звезда почти не изменилась

До того, как Наталья Могилевская стала звездой телеэкранов, обладательницей многочисленных музыкальных наград и народной артисткой Украины, она была обычной девушкой из Киева, мечтавшей о сцене. Она была бэк-вокалисткой, училась в цирковом училище. Сегодня, 2 августа, певице исполнилось 50 лет.

В связи с этим "Телеграф" решил вспомнить, какой была в молодости Наталья Могилевская. Мы выяснили, как начиналась ее карьера.

Карьеру певицы Наталья строила достаточно нелегко. Однако на сцене артистка уже больше 30 лет. После окончания учебы в цирковом училище, Могилевская стала работать в цирке. Она была ведущей и пела в оркестре.

Позже Наталья выступила на фестивале "Червона рута", где получила диплом. Впоследствии Наталья заняла первое место на фестивале "Славянский базар". Свою карьеру Могилевская начала строить под руководством продюсера Александра Ягольника, который являлся ее мужем.

Первый альбом молодой исполнительницы вышел в 1997 году. Он назывался "Ла-ла-ла". Именно он и принес Могилевскому первую популярность.

С 1998 звезда стала работать без продюсера. Тогда она выпустила альбом собственных песен, который назывался "Только я". Одной из самых популярных песен певицы стала композиция "Отправила message", вышедшую в 2006 году.

Уже через два года на премии "Золотая Жар-птица" Могилевская стала певицей года, а ее песня "Луна" стала лучшей. Впоследствии артистка стала строить карьеру ведущей. Наталья вела программу "Шанс" в тандеме с Кузьмой Скрябиным. Этот дуэт очень нравился зрителям.

Еще одно амплуа Могилевской – музыкальный продюсер. Она продюсировала группы Real O, "ДиО.фильмы", артиста Бориса Апреля после их участия в "Фабрике звезд".

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