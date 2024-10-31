Хвалил Зеленского, улетел в США, но снова вернулся в Москву? Что Юлий Гусман из "КВН" говорит о войне

Единственная дочь Гусмана поддержала Украину после вторжения РФ

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Известный режиссер и актер Юлий Гусман входил в состав жюри российской телепередачи "КВН", где в свое время оценивал команду Владимира Зеленского "95-й квартал". Он также дружил с покойным путинистом Александром Масляковым. Впрочем, в 2023 году Гусман покинул Россию.

Сейчас Гусман живет в единственной дочери за океаном, однако в 2026 году он снова приезжал в РФ. "Телеграф" рассказывает, где сейчас россиянин, как он поругался с пропагандистом Никитой Михалковым и говорит ли о полномасштабном нападении РФ на Украину.

Кто такой Юлий Гусман

Родился 8 августа 1943 года в Баку, Азербайджан (сейчас ему 83). Построил успешную карьеру в России, снял семь фильмов, среди которых "Не бойся, я с тобой" и "Парк советского периода", основал российскую кинопремию "Ника". Тем не менее, для украинцев Юлий Гусман в первую очередь запомнился как неизменный член жюри "КВН". Он был другом Маслякова, который при жизни активно поддерживал Путина и его агрессивную политику.

Юлий Гусман был членом жюри "КВН"

Почему Гусман враждовал с Михалковым

В 2002 году Юлия Гусмана, который на протяжении 15 лет возглавлял Центральный дом кино в Москве, неожиданно сняли с должности из-за давнего конфликта с Михалковым, новым главой Союза.

С момента вступления Михалкова в должность, Гусмана активно пытались сместить якобы из-за неэффективного использовании здания. Однако серьезные проблемы возникли весной 2002 года: тогда руководство Союза решило отобрать дом кино, оставив Гусману лишь художественное руководство. Понимая, что это разрушит работу его команды, Гусман категорически отказался и демонстративно покинул зал заседаний.

Режиссера все же сняли с должности и даже спустя много лет взаимная неприязнь между Гусманом и Михалковым не исчезла. В одном из интервью мужчина остро высказался о творце "Утомленных солнцем". "Он во всем молодец. Все успевает… Только кино не успевает снимать", — упрекнул путиниста Гусман.

Гусман ненавидит путиниста Михалкова

Как Юлий Гусман хвалил Зеленского

В 2019 году Юлий Гусман дал комментарий по поводу победы Владимира Зеленского на президентских выборах. В частности, россиянин высоко оценил роль Зеленского как успешного руководителя.

Президентские амбиции, сама идея у него возникла, я думаю, с фильма "Слуга народа". Вот там какие-то появились мысли. Это очень интересная модель, как простой человек попадает в эту гигантскую элитарную ловушку… Зеленский 20 лет назад — это не Зеленский сегодня Юлий Гусман

Юлий Гусман судил команду Владимира Зеленского в "КВН" много лет назад. Коллаж "Телеграф"

Личная жизнь Юлия Гусмана

С 1976 года режиссер состоит в браке с Валидой Гусман, которая является преподавателем французского и русского языков. В 1977 году у них родилась дочь Лола.

Гусман с женой Валидой

Девушка получила юридическое образование, а в 2008 году вышла замуж за представителя аристократической семьи Британии Джеймса Рида Стюарта Бремнера. В настоящее время Лола Гусман проживает в Нью-Йорке и воспитывает с мужем двух детей — сына Максимилиана и дочь Надю.

Лола Гусман с детьми. Фото: instagram.com/thehermeshippie

Где сейчас Юлий Гусман

В августе 2023 года Юлий Гусман покинул Россию и вместе с женой переехал к дочери в Нью-Йорк. "В конце 80-х — начале 90-х я жил в США по три-четыре месяца. Моя дочь Лола вышла замуж за англичанина, стала известным юристом. Они давно живут в Нью-Йорке. У них двое детей, и я вместе с женой Валей живу у них", — так объяснял режиссер.

По его словам, в Америке он поправляет свое здоровье и даже похудел там на 10 кг. "Но, как говорится, похудевшая свинья лебедем не станет. Я активно занимаюсь плаванием, делаю все, что позволяет здоровье", — делился Гусман.

Юлий Гусман основал российскую кинопремию "Ника"

О том, что Россия начала полномасштабную войну с Украиной, мужчина ничего не говорит. Однако его выезд из страны-террористки может объясниться одним интересным моментом.

В начале 2023 года его дочь Лола, проживающая в США, выложила в соцсеть видео, на котором делает макияж цвета украинского флага. Все это происходит под трек украинского рэпера Skofka "В небі чистому чути грім". После этого Гусману якобы начали "закручивать гайки" и он решил убраться из России как можно дальше.

Дочь Юлия Гусмана поддержала украинцев. Фото: instagram.com/thehermeshippie

"Все буде Україна", — написала на украинском языке Лола Гусман, добавив к посту синее и желтое сердечко.

Однако недавно мужчина вновь появился на пропагандистском телеканале НТВ. Как выяснилось, его пригласили на КВН в качестве почетного члена жюри. При этом сами росСМИ утверждают, что Гусман лишь изредка приезжает в Россию — исключительно ради заработка.

Ранее мы рассказывали о покинувшей Россию Тамаре Гвердцители. Также "Телеграф" писал, как из-за войны в Украине актер Анатолий Белый бросил успешную карьеру в РФ.