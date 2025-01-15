Играл Путина и стыдится России: что говорит о войне главный "злодей" советского кино Филиппенко

На счету актера Александра Филиппенко более 100 кинолент

Есть российские знаменитости, которые не побоялись открыто осудить агрессию против Украины. Среди них Лия Ахеджакова, а также актер Александр Филиппенко, построивший на родине блестящую карьеру.

"Телеграф" решил выяснить, что актер, которого называют главным "злодеем" советского кино, говорит о войне. Мы узнали, где Александр Филиппенко сейчас и как выглядит.

Чем прославился Александр Филиппенко

Российский актер Александр Филиппенко родился в 1944 году в Москве в семье преподавателей. Образование он получил в физико-техническом институте, и два года работал старшим инженером в Институте геохимии АН СССР.

А с 1962 года Филиппенко начал развивать актерскую карьеру, сначала он играл в студенческой команде КВН МФТИ, а также был актером студии "Наш дом" в студенческом театре. С 1969 по 1975 год Александр был актером Театра драмы и комедии на Таганке.

Александр Филиппенко в молодости и сейчас

В 1974 году актер получил профильное образование, окончив театральное училище им. Б. Щукина и 20 лет работал в труппе Академического театра имени Е. Вахтангова. Также Александр играл в театре им. Моссовета и до 2022 года в театре Гоголь-центр.

Александр Филиппенко сыграл в более 100 фильмах

Блестящую карьеру он построил не только в театре, но и кино. Его называют главным "злодеем" советских фильмов, ведь Филиппенко часто играл "представителей темных сил", а именно Кощея Бессмертного, Смерть, а также Коровьева и Азазелло, которые входили в свиту Воланда в кинолентах "Мастер и Маргарита". Многим Филиппенко мог запомниться по роли негодяя Андрея Забалуева в сериале "Бедная Настя".

Александр Филиппенко в роли Азазелло

Где сейчас Александр Филиппенко и что говорит о войне

Актер Александр Филиппенко стал одним из немногих, кто не побоялся открыто осудить агрессивные действия России против Украины. Еще в 2014 году он был против присоединения Крыма к территории России, а когда началась полномасштабная война, бросил все и уехал в Европу.

Александр Филиппенко поддержал Украину

В своем интервью DW Александр Филиппенко заявил, что для него 24 февраля 2022 года, когда Россия напала на Украину, является одним из самых позорных дней в его жизни. Он без раздумий выехал из родной страны и обосновался с семьей в Литве.

Актер заявил, что испытывает стыд за Россию и не хочет возвращаться в страну, куда вернулись диктаторские времена, против которых он выступал еще при СССР. В мае 2022 года Филиппенко опубликовал фотографию в вышиванке и поделился воспоминаниями о гастролях в Киеве.

Александр Филиппенко выехал из России

Более того, Александр выступил с концертом в Вильнюсе, где все средства от продажи билетов были направлены на помощь ВСУ. Актер также критикует российскую пропаганду и дезинформацию о войне.

А в ноябре 2024 года в интервью Rus.Postimees Александр Филиппенко рассказал, что в день своего 80-летия в Вильнюсе прошел спектакль Саши Денисовой "Гаага", где он сыграл роль Путина. Читка пьесы прошла в Старом театре города, куда позвали только друзей.

Александр Филиппенко сыграл Путина, Фото: из личного архива Александра Филиппенко

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