Терпела измены и вышла за него второй раз: как выглядит жена Боярского и что говорит о войне
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Боярский не отрицает того, что изменял жене направо и налево
Российский актер, звезда фильма "Три мушкетера" Михаил Боярский, который поддерживает войну против Украины, почти 50 лет состоит в браке с Ларисой Луппиан. Однако в их семейной жизни было много измен и даже фиктивный развод.
"Телеграф" решил выяснить, как сейчас выглядит супруга Михаила Боярского и что о ней известно. Женщина поделилась интересными фактами жизни с артистом на пике его популярности.
Что известно о личной жизни Михаила Боярского
Михаил Боярский родился в 1949 году и с детства мечтал стать артистом, как его родители. После школы он поступил в театральный институт и был в молодости настоящим сердцеедом. Боярский любил находиться в компании красивых девушек, но на серьезные отношения не соглашался. В одном из интервью он даже заявил, что многим женщинам пришлось сделать от него аборты.
А когда Боярский попал в театр им. Ленсовета, то встретил там Ларису Луппиан. Их отношения развивались медленно, поскольку Михаил не спешил расставаться с холостяцкой жизнью. Но после 4 лет романа, Ларисе удалось уговорить его на официальный брак. Расписались они тихо, без гостей и праздничной одежды.
Вскоре у них родился сын Сергей, а затем дочь Лиза. Но после успеха фильма "Три мушкетера" армия поклонниц Боярского возросла и он поддавался искушению. Михаил не скрывал того, что изменял супруге, как с фанатками, так и с другими актрисами. Слухи об этом начали распространяться, но Лариса в них поначалу не верила, а потом собралась с силами, чтобы уйти от мужа, но у него у него случился приступ панкреатита и Лариса осталась, закрыв на все глаза.
Однако в 1985 году пара все же развелась, но развод был фиктивным, чтобы решить квартирный вопрос. Боярский продолжал жить с Ларисой и изменять за ее спиной. Они много раз расходились и сходились, а в 2009 году снова официально стали мужем и женой.
Как выглядит жена Боярского и говорит ли она о войне
В молодости Лариса Луппиан жертвовала карьерой ради семьи. В интервью она призналась, что жизнь с Боярским была очень сложной, ей приходилось терпеть частые измены, унижения и оскорбления.
По словам Ларисы, она все простила мужу, но ничего не забыла, поскольку сложно забыть всю боль, которую он ей причинил. Впрочем, они вместе почти 50 лет, Боярский остепенился, сейчас они живут в гармонии, совмещая работу и семью.
Вместе с Ларисой они помогают растить четверых внуков и поддерживают своих детей. Жена Боярского в 2019 году стала художественным руководителем Театра имени Ленсовета и продолжает участвовать в спектаклях.
Публичных заявлений касательно войны в Украине Лариса Луппиан не делает, она заняла молчаливую позицию. А вот ее супруг Михаил Боярский яро поддерживает путинский режим. Впрочем, в 2017 году Лариса была внесена в базу "Миротворец" за сознательное нарушение государственной границы Украины и участие в пропагандистских мероприятиях на территории временно оккупированного Россией Крыма.
"Телеграф" писал ранее, что известно о личной жизни путиниста Михалкова. Актер бросал жену ради молодых любовниц.