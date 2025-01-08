Терпела измены и вышла за него второй раз: как выглядит жена Боярского и что говорит о войне

Боярский не отрицает того, что изменял жене направо и налево

Российский актер, звезда фильма "Три мушкетера" Михаил Боярский, который поддерживает войну против Украины, почти 50 лет состоит в браке с Ларисой Луппиан. Однако в их семейной жизни было много измен и даже фиктивный развод.

"Телеграф" решил выяснить, как сейчас выглядит супруга Михаила Боярского и что о ней известно. Женщина поделилась интересными фактами жизни с артистом на пике его популярности.

Что известно о личной жизни Михаила Боярского

Михаил Боярский родился в 1949 году и с детства мечтал стать артистом, как его родители. После школы он поступил в театральный институт и был в молодости настоящим сердцеедом. Боярский любил находиться в компании красивых девушек, но на серьезные отношения не соглашался. В одном из интервью он даже заявил, что многим женщинам пришлось сделать от него аборты.

Михаил Боярский в молодости

А когда Боярский попал в театр им. Ленсовета, то встретил там Ларису Луппиан. Их отношения развивались медленно, поскольку Михаил не спешил расставаться с холостяцкой жизнью. Но после 4 лет романа, Ларисе удалось уговорить его на официальный брак. Расписались они тихо, без гостей и праздничной одежды.

Боярский женился на Ларисе в 1977 году

Вскоре у них родился сын Сергей, а затем дочь Лиза. Но после успеха фильма "Три мушкетера" армия поклонниц Боярского возросла и он поддавался искушению. Михаил не скрывал того, что изменял супруге, как с фанатками, так и с другими актрисами. Слухи об этом начали распространяться, но Лариса в них поначалу не верила, а потом собралась с силами, чтобы уйти от мужа, но у него у него случился приступ панкреатита и Лариса осталась, закрыв на все глаза.

Михаил Боярский изменял жене в молодости

Однако в 1985 году пара все же развелась, но развод был фиктивным, чтобы решить квартирный вопрос. Боярский продолжал жить с Ларисой и изменять за ее спиной. Они много раз расходились и сходились, а в 2009 году снова официально стали мужем и женой.

Как выглядит жена Боярского и говорит ли она о войне

В молодости Лариса Луппиан жертвовала карьерой ради семьи. В интервью она призналась, что жизнь с Боярским была очень сложной, ей приходилось терпеть частые измены, унижения и оскорбления.

Лвриса простила Боярского и вышла за него замуж во второй раз

По словам Ларисы, она все простила мужу, но ничего не забыла, поскольку сложно забыть всю боль, которую он ей причинил. Впрочем, они вместе почти 50 лет, Боярский остепенился, сейчас они живут в гармонии, совмещая работу и семью.

Лариса Луппиан и Михаил Боярский вместе почти 50 лет

Вместе с Ларисой они помогают растить четверых внуков и поддерживают своих детей. Жена Боярского в 2019 году стала художественным руководителем Театра имени Ленсовета и продолжает участвовать в спектаклях.

Как сейчас выглядит жена Боярского

Публичных заявлений касательно войны в Украине Лариса Луппиан не делает, она заняла молчаливую позицию. А вот ее супруг Михаил Боярский яро поддерживает путинский режим. Впрочем, в 2017 году Лариса была внесена в базу "Миротворец" за сознательное нарушение государственной границы Украины и участие в пропагандистских мероприятиях на территории временно оккупированного Россией Крыма.

"Телеграф" писал ранее, что известно о личной жизни путиниста Михалкова. Актер бросал жену ради молодых любовниц.