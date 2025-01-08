Терпіла зради і вийшла за нього вдруге: як виглядає дружина Боярського і що говорить про війну

Боярський не заперечує того, що зраджував дружину

Російський актор, зірка фільму "Три мушкетери" Михайло Боярський, який підтримує війну проти України, майже 50 років одружений з Ларисою Луппіан. Однак у їхньому сімейному житті було багато зрад і навіть фіктивне розлучення.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як зараз виглядає дружина Михайла Боярського та що про неї відомо. Жінка поділилася цікавими фактами життя з артистом на вершині його популярності.

Що відомо про особисте життя Михайла Боярського

Михайло Боярський народився у 1949 році й змалку мріяв стати артистом, як його батьки. Після школи він вступив до театрального інституту і був у молодості справжнім серцеїдом. Боярський любив перебувати у компанії гарних дівчат, але на серйозні стосунки не погоджувався. В одному з інтерв’ю він навіть заявив, що багатьом жінкам довелося зробити від нього аборти.

Михайло Боярський у молодості

А коли Боярський потрапив до театру ім. Ленсовєта, то зустрів там Ларису Луппіан. Їхні стосунки розвивалися повільно, оскільки Михайло не поспішав розлучатися з парубоцьким життям. Але після 4 років роману Ларисі вдалося умовити його на офіційний шлюб. Розписалися вони тихо, без гостей та святкового одягу.

Боярський одружився з Ларисою 1977 року

Невдовзі у них народився син Сергій, а потім дочка Ліза. Але після успіху фільму "Три мушкетери" армія шанувальниць Боярського зросла і він піддавався спокусі. Михайло не приховував того, що зраджував дружину як з фанатками, так і з іншими актрисами. Чутки про це почали поширюватися, але Лариса в них спочатку не вірила, а потім зібралася з силами, щоб піти від чоловіка, але в нього в нього стався напад панкреатиту і Лариса залишилася, заплющивши на всі очі.

Михайло Боярський зраджував дружину в молодості

Однак у 1985 році пара все ж таки розлучилася, але розлучення було фіктивним, щоб розв'язати квартирне питання. Боярський продовжував жити з Ларисою та зраджувати за її спиною. Вони багато разів розходилися і сходилися, а 2009 року знову офіційно стали чоловіком та дружиною.

Як виглядає дружина Боярського і чи говорить вона про війну

У молодості Лариса Луппіан жертвувала кар’єрою заради сім’ї. В інтерв’ю вона зізналася, що життя з Боярським було дуже складним, їй доводилося терпіти часті зради, приниження та образи.

Лвриса вибачила Боярського і вийшла за нього заміж вдруге

За словами Лариси, вона все вибачила чоловікові, але нічого не забула, оскільки складно забути весь біль, який він завдав їй. Втім, вони разом майже 50 років, Боярський став зразковим чоловіком, зараз вони живуть у гармонії, поєднуючи роботу і сім’ю.

Лариса Луппіан та Михайло Боярський разом майже 50 років

Разом із Ларисою вони допомагають виховувати чотирьох онуків та підтримують своїх дітей. Дружина Боярського у 2019 році стала художнім керівником Театру імені Ленсовєта та продовжує брати участь у спектаклях.

Як зараз виглядає дружина Боярського

Публічних заяв щодо війни в Україні Лариса Луппіан не робить, вона зайняла мовчазну позицію. А ось її чоловік Михайло Боярський яро підтримує путінський режим. Втім, у 2017 році Лариса була внесена до бази "Миротворець" за свідоме порушення державного кордону України та участь у пропагандистських заходах на території тимчасово окупованого Росією Криму.

"Телеграф" писав раніше, що відомо про особисте життя путініста Михалкова. Актор кидав дружину заради молодих коханок.