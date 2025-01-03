Йшов від дружини через молодих коханок: що відомо про особисте життя путініста Михалкова

Михалков має п’ятеро дітей, але одну дочку він офіційно не визнав

Відомий російський актор і режисер Микита Михалков, який почав судитися з Україною через Крим, мав досить яскраве насичене життя. Путініст був двічі у шлюбі, але зразкового сім'янина з нього не вийшло.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про особисте життя Михалкова. Режисер любив привертати увагу молоденьких дівчат.

Микита Михалков був одружений двічі

Актор Микита Михалков, який знявся в багатьох радянських фільмах, з юності був вітряним і влюбливим, тому шанувальниць у нього було багато. Однак під час навчання у Щукінському училищі все змінилося, адже він познайомився з актрисою Анастасією Вертинською. На той момент вона вже була відома публіці за ролями у фільмах "Пурпурові вітрила" та "Людина-амфібія" і на її серці претендували багато залицяльників.

Але Михалков дуже гарно залицявся до Анастасії й зумів підкорити її серце. Вони одружилися у 1966 році й незабаром у них народився син Степан. Проте шлюб із Вертинською через 5 років розпався, оскільки Михалков хотів, щоб його дружина займалася домом, а Анастасія мріяла розвивати кар’єру.

Михалков із першою дружиною прожив у шлюбі 5 років

Через два роки зірка фільму "Стомлені сонцем" одружився вдруге. Його обраницею стала Тетяна Соловйова. Заради коханого дівчина залишила роботу моделі та стала берегинею сімейного вогнища. У них у шлюбі народилося троє дітей: дочка Анна та Надія та син Артем.

Микита Михалков разом із дружиною Тетяною

У шлюбі вони перебувають понад 50 років, проте Михалков не був зразковим сім’янином, за спиною дружини він крутив не один роман. Однією з найгучніших стала інтрижка актора з Надією Рєпіною, з якою він познайомився на зйомках фільму "Кілька днів із життя І.І. Обломова". Жінка тоді розлучилася з чоловіком і переживала складний період, тож зблизилась із Михалковим. Але службовий роман із Рєпіною тривав недовго.

У Михалкова був службовий роман з Надією Рєпіною

Хто був коханкою Микити Михалкова

Понад рік російський актор перебував у романтичних стосунках із подругою своєї доньки Алісою Призняковою. Ефектна блондинка одразу зацікавилася талановитим чоловіком і Михалков не встояв. Свої романтичні стосунки вони намагалися приховувати, але незабаром дружина дізналася про інтрижку та влаштувала скандал.

Михалков рік крутив роман із подругою своєї доньки

Актор хотів заради Аліси піти від дружини, але дочка Анна його відмовила. Пізніше Михалков розійшовся з дівчиною.

Заради Аліси Михалков хотів покинути дружину

Другою коханкою путініста була молода журналістка Марія Лемешєва, яка молодша за Михалкова на 25 років. Їхні стосунки були серйозними й тривали 10 років. Заради неї артист покинув дружину і почав просувати кар’єру коханки на телебаченні. Марія навіть народила йому дочку Марфу, яку Михалков офіційно не визнав.

З Марією актор був у стосунках 10 років

Марія Лемешєва народила Михалкову дочку

Незабаром вони розлучилися, і режисер повернувся до маєтку до законної дружини. Йому зараз 79 років і має понад 10 онуків.

Михалков повернувся до дружини і живе з нею у родовому маєтку

"Телеграф" писав раніше, що відомо про дядька путініста Михалкова. Він працював у НКВС та воював за німецьку армію.