Рус

Помер фронтмен гурту Green Grey Андрій Яценко (фото)

Автор
Галина Струс
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1054
Про причини смерті Дизеля поки що нічого невідомо Новина оновлена 20 жовтня 2025, 16:37
Про причини смерті Дизеля поки що нічого невідомо. Фото facebook.com/diezel.greengre

Лише днями він презентував переклад легендарного хіта

У мережі повідомили про смерть лідера гурту Green Grey Андрія Яценка. Публікації про це з'явилися на сторінці музиканта у Facebook. Про причини смерті 55-річного гітариста поки що нічого не відомо.

Андрій Яценко був відомим під сценічним ім’ям Diezel. Лише днями колектив презентував у соцмережах переклад українською мовою легендарного хіта "Під дощем". Тепер же на сторінці музиканта з’явилося фото із чорною стрічкою та жалобна картинка зі свічкою. Шанувальники гурту розгублені та запитують у коментарях, що трапилося.

помер Андрій Яценко
Скріншот сторінки Андрія Яценка у Фейсбук

Що відомо про Андрія Яценка?

Український рок-музикант, композитор, гітарист та засновник гурту Green Grey Андрій Яценко народився у Києві 25 грудня 1969 року. Він був одним із тих, хто взяв участь у створенні проєвропейського світосприйняття в Україні на рубежі XX-XXI століть.

Андрій Яценко помер

Green Grey, який заснував Яценко, — один із перших рок-гуртів незалежної України, створений навесні 1993 року. У ній музикант виступав під сценічним ім'ям Diezel. Він був кумиром мільйонів українців на початку нульових.

Андрій Яценко помер

Нещодавно гурт зробив сюрприз фанатам — вони переклали українською мовою свій хіт "Под дождем". Ролик із новим звучанням "Ще не вщент під дощем" був опублікований на сторінці музиканта лише п'ять днів тому і був високо оцінений українцями.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у мережі висміяли нову пісню Потапа. Його новий трек називають "іспанським соромом".

Теги:
#Андрій Яценко #Помер музикант #Green Grey