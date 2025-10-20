Помер фронтмен гурту Green Grey Андрій Яценко (фото)

Лише днями він презентував переклад легендарного хіта

У мережі повідомили про смерть лідера гурту Green Grey Андрія Яценка. Публікації про це з'явилися на сторінці музиканта у Facebook. Про причини смерті 55-річного гітариста поки що нічого не відомо.

Андрій Яценко був відомим під сценічним ім’ям Diezel. Лише днями колектив презентував у соцмережах переклад українською мовою легендарного хіта "Під дощем". Тепер же на сторінці музиканта з’явилося фото із чорною стрічкою та жалобна картинка зі свічкою. Шанувальники гурту розгублені та запитують у коментарях, що трапилося.

Скріншот сторінки Андрія Яценка у Фейсбук

Що відомо про Андрія Яценка?

Український рок-музикант, композитор, гітарист та засновник гурту Green Grey Андрій Яценко народився у Києві 25 грудня 1969 року. Він був одним із тих, хто взяв участь у створенні проєвропейського світосприйняття в Україні на рубежі XX-XXI століть.

Green Grey, який заснував Яценко, — один із перших рок-гуртів незалежної України, створений навесні 1993 року. У ній музикант виступав під сценічним ім'ям Diezel. Він був кумиром мільйонів українців на початку нульових.

Нещодавно гурт зробив сюрприз фанатам — вони переклали українською мовою свій хіт "Под дождем". Ролик із новим звучанням "Ще не вщент під дощем" був опублікований на сторінці музиканта лише п'ять днів тому і був високо оцінений українцями.

