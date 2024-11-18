Критиковали языковой закон: где сейчас участники группы из 90-х Green Grey

Группа продолжает творческую деятельность

Green Grey была одной из первых рок-групп, которую создали после обретения Украиной независимости. Коллектив был популярен в нашей стране: артисты собирали стадионы и активно выпускали альбомы.

Куда исчезла сейчас группа Green Grey и что известно о музыкантах — знает "Телеграф".

Что известно о группе Green Grey

Коллектив создали в 1993 году гитарист Андрей Яценко под псевдонимом Diezel и вокалист Дима Муравицкий ("Мурик"). В своем творчестве объединили сразу несколько направлений: фанк, рок, дабстеп.

Первое крупное выступление Green Grey состоялось на рокерском фестивале "Белые ночи Петербурга". Музыканты хорошо себя проявили, поэтому президент MTV Уильям Роуди вручил им приз и пригласил выступить в Лондоне. Там они получили премию MTV Europe Music Awards. Карьера коллектива начала развиваться.

Фото из сети

Первым успешным треком Green Grey стал "Под дождем", который часто включали на популярных украинских радиостанциях. Впоследствии на диске вышел дебютный альбом Green Grey, который раскупали большим тиражами.

Green Grey первыми из украинских артистов подписали контракт с Pepsi, а также начали выступать с ди-джеем и организовывать шоу со спецэффектами и пиротехникой. Популярными треками группы стали "Криминал", "Мама", "Эмигрант", "Только ночью", "Все будет хорошо".

Фото из сети

К 10-летию музыкальной карьеры коллектив дал концерт в столичном Оперном театре. Выступления сопровождались игрой симфонического оркестра, на рояле и акустической гитаре.

Коллектив успешно гастролировал не только по странам постсоветского пространства, но и по Европе и миру. Выступали на одной сцене с группами The Prodigy, DMC, а еще с Ленни Кравицем, C&C Music Factory.

Фото из сети

В 2007 году Green Grey победил в номинации "Лучшая группа" по версии "Хит FM". Также стали победителями номинации Best Ukrainian Act "MTV Украина".

В 2009 году музыканты сыграли сольный концерт во Дворце спорта. А в 2013 году коллектив устроил тур по украинским городам в честь 20-летия своей карьеры.

Участника группы, басиста Петра Цимбала обвиняли в распространении марихуаны среди артистов шоу-бизнеса. Артиста вместе с женой приговорили к 9 годам лишения свободы. Но их освободили после 2 годов заключения.

Где Green Grey сейчас

В 2021 году группа должна выступать на концерте к 30-летию независимости Украины. Но артисты этого не сделали. Вокалист Green Grey Дима Муравицкий ("Мурик") подверг критике языковой закон, поэтому выступление группы отменили. Так, коллектив обвинили в пророссийской позиции. Артисты ответили, что им грустно из-за таких упреков и отметили, что очень любят Украину.

Фото из инстаграма группы

В 2022 году Андрей Яценко, более известный, как Diezel решил стать на защиту отечества. Он подписал контракт с батальоном Вооруженных сил Украины "Мрия". Музыкант считает, что война скоро не закончится, поэтому нужно присоединиться к борьбе с оккупантами.

Фото из инстаграма группы

В 2023 году коллектив поехал во всеукраинский тур "Как ты?", во время которого собирал средства для фонда Revived Soldiers Ukraine. Артисты перевели на украинский свои треки "Эмигрант", "Мазафака", "Той день".

А в начале 2024 года Green Grey выпустил украиноязычную композицию "Друже". Трек посвятили второму участнику коллектива и байкеру Владимиру Мессеру, который был президентом первого украинского мотоклуба Silver Bullets. Мужчину расстреляли россияне, когда он вывозил людей из Киевской области.

Сейчас артисты продолжают гастролировать по украинским городам, в частности выступали к 30-летию группы. Также Diezel и Мурик периодически дают интервью на радио и телевидении.

Фото: Salve Music

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