Критикували мовний закон: де зараз учасники гурту з 90-х Green Grey

Гурт продовжує творчу діяльність

Green Grey був одним із перших рок-гуртів, які створили після здобуття Україною незалежності. Колектив був популярним у нашій країні: артисти збирали стадіони й активно випускали альбоми.

Куди зник зараз гурт Green Grey та що відомо про музикантів — знає "Телеграф".

Що відомо про гурт Green Grey

Колектив створили у 1993 році гітарист Андрій Яценко під псевдонімом Diezel та вокаліст Діма Муравицький ("Мурік"). У своїй творчості поєднали одразу кілька напрямків: фанк, рок, дабстеп.

Перший великий виступ Green Grey відбувся на рокерському фестивалі "Білі ночі Петербурга". Музиканти добре себе проявили, тож президент MTV Вільям Роуді вручив їм приз і запросив виступити у Лондоні. Там вони отримали нагороду MTV Europe Music Awards. Кар'єра колективу почала розвиватися.

Фото з мережі

Першим успішним треком Green Grey став "Під дощем", який часто вмикали на популярних українських радіостанціях. Згодом на диску вийшов дебютний альбом Green Grey, який розкуповували великим тиражами.

Green Grey першими з українських артистів підписали контракт з Pepsi, а також почали виступати з ді-джеєм та організовувати шоу зі спецефектами й піротехнікою. Популярними треками гурту стали "Кримінал", "Мама", "Емігрант", "Тільки вночі", "Все буде добре".

Фото з мережі

До 10-річчя музичної кар'єри колектив дав концерт в столичному Оперному театрі. Виступи супроводжувалися грою симфонічного оркестру, на роялі та акустичній гітарі.

Колектив успішно гастролював не лише країнами пострадянського простору, а і Європою та світом. Виступали на одній сцені з гуртами The Prodigy, DMC, а ще з Ленні Кравіцем, C&C Music Factory.

Фото з мережі

У 2007 році Green Grey переміг у номінації "Кращий гурт" за версією "Хіт FM". Також стали переможцями номінації Best Ukrainian Act "MTV Україна".

У 2009 році музиканти зіграли сольний концерт у Палаці спорту. А у 2013 році колектив влаштував тур українськими містами на честь 20-річчя своєї кар'єри.

Учасника гурту, басиста Петра Цимбала звинувачували у розповсюдженні марихуани серед артистів шоубізнесу. Артиста разом з дружиною засудили до 9 років позбавлення волі. Вони відбули 2 роки з цього терміну, а потім їх випустили.

Де Green Grey зараз

У 2021 році гурт мав виступати на концерті до 30-річчя незалежності України. Але артисти цього не зробили. Вокаліст Green Grey Діма Муравицький ("Мурік") розкритикував мовний закон, тому виступ гурту скасували. Так, колектив звинуватили у проросійській позиції. Артисти відповіли, що їм сумно через такі закиди та зазначили, що дуже люблять Україну.

Фото з інстаграму гурту

У 2022 році Андрій Яценко, більш відомий, як Diezel вирішив стати на захист батьківщини. Він підписав контракт із батальйоном Збройних Сил України "Мрія". Музикант вважає, що війна скоро не закінчиться, тому треба долучитися до боротьби з окупантами.

Фото з інстаграму гурту

У 2023 році колектив поїхав у всеукраїнський тур "Як ти?", під час якого збирав кошти на для фонду Revived Soldiers Ukraine. Артисти переклали свої треки українською "Емігрант", "Мазафака", "Той день".

А на початку 2024 року Green Grey випустив україномовну композицію "Друже". Трек присвятили другу учасників колективу та байкеру Володимиру Мессеру, який був президентом першого українського мотоклубу Silver Bullets. Чоловіка розстріляли росіяни, коли він вивозив людей з Київщини.

Зараз артисти продовжують гастролювати українськими містами, зокрема виступали до 30-річчя гурту. Також Diezel і "Мурік" періодично дають інтерв'ю на радіо й телебаченні.

Фото: Salve Music

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