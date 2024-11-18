Помер автор однієї з найвідоміших пісень світу

Композитор створював треки, які ставали успішними

Не стало знаменитого французького композитора Шарля Дюмона. Він прославився написанням музики до треку Non, je ne regrette rien, який став всесвітнім хітом. Його виконувала французька співачка Едіт Піаф. До речі, днями також померла радянська акторка Світлана Світлична.

Шарль Дюмон помер від тривалої хвороби у віці 95 років. Про це розповіли близькі композитора, повідомляє видання The Mirror. Яке саме було захворювання, близькі не вказують. Чоловік помер у своєму будинку у Парижі.

Відомо, що до 60-х років Дюмон створював музику до пісень для Даліди, Глорії Лассо, Луїса Маріано та Тіно Россі. Також мав співпрацю з автором пісень Мішелем Вокером.

У 1956 році Дюмон написав музику до треку Non, je ne regrette rien для відомої французької співачки Едіт Піаф. Він став успішним і популярним по всьому світу, тож Шарль продовжив співпрацю з виконавицею. Так, Дюмон створив близько 30 композицій для Піаф, зокрема Flonflons du Bal, Mon Dieu та Les Amants. У 1962 році Шарль виконував ці треки разом з Едіт.

Згодом Дюмон також писав музику до композицій співачки Барбари Стрейзанд. А у 70-х чоловік зосередився на сольній кар'єрі. А цьогоріч Дюмон відзначав 50-річчя творчості в мюзик-холі Bataclan у Парижі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про особисте життя покійної Світлани Світличної. Один зі шлюбів акторки тривав 27 днів.