Умер автор одной из самых известных песен мира

Композитор создавал треки, которые становились успешными

Не стало знаменитого французского композитора Шарля Дюмона. Он прославился написанием музыки к треку Non, je ne regrette rien, который стал всемирным хитом. Его исполняла французская певица Эдит Пиаф. На днях также умерла советская актриса Светлана Светличная.

Шарль Дюмон скончался от продолжительной болезни в возрасте 95 лет. Об этом рассказали близкие композитора, сообщает издание The Mirror. Какое именно было заболевание, близкие не указывают. Мужчина умер в своем доме в Париже.

Известно, что к 60-м годам Дюмон создавал музыку к песням для Далиды, Глории Лассо, Луиса Мариано и Тино Росси. Также сотрудничал с автором песен Мишелем Уокером.

В 1956 году Дюмон написал музыку к треку Non, je ne regrette rien для известной французской певицы Эдит Пиаф. Он стал успешным и популярным по всему миру, поэтому Шарль продолжил сотрудничество с исполнительницей. Так, Дюмон создал около 30 композиций для Пиаф, в том числе Flonflons du Bal, Mon Dieu и Les Amants. В 1962 году Шарль исполнял эти треки вместе с Эдитом.

Впоследствии Дюмон также писал музыку к композициям певицы Барбари Стрейзанд. А у 70-х человек сосредоточился на сольной карьере. В 2024 году Дюмон отметил 50-летие творчества в мюзик-холле Bataclan в Париже.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о личной жизни покойной Светланы Светличной. Один из браков актрисы длился 27 дней.