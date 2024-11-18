Обещала лишить наследства единственного сына: что оставила после себя Светличная и есть ли завещание

Советская актриса была совсем небогатая

Российская актриса Светлана Светличная, которая умерла в прошлую субботу на 85 году жизни, не имела больших средств. Скромное наследство звезды должно перейти ее родственникам.

На данный момент единственным законным наследником Светличной считается ее сын Алексей Ивашов (младший сын Олег умер в 33 года). Если завещание покойной артистки, оформленное на других лиц, не будет найдено, все имущество Светличной перейдет ее сыну, рассказал адвокат Сергей Жорин.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Алексей Ивашов работает зубным врачом, как и его единственная дочь Мария Ивашова, которая подарила Светличной правнука. Мальчика назвали Владимиром, в честь дедушки, звезды фильма "Баллада о солдате" Владимира Ивашова.

Светличная с сыном Алексеем Ивашовым

Что осталось после Светланы Светличной

Под конец жизни актриса владела единственной недвижимостью — небольшой квартирой в районе станции метро "Преображенская площадь" в Москве. Точная стоимость жилья неизвестна, но оценивается в несколько миллионов рублей. О накопленных крупных денежных средств также говорить не приходится.

Натянутые отношения Светличной с сыном

Алексей Ивашов винил мать в смерти своего брата, якобы она знала о пристрастии Олега к алкоголю, но ничего не делала, чтобы ему помочь. Целых 10 лет мать и сын не общались, а сама актриса ходила по телешоу и жаловалась на единственного ребенка.

Светлана Светличная заявляла, что ее наследники пытаются ее отравить и забрать ее московскую квартиру. При этом сама актриса не раз подчеркивала, что не планирует оставлять наследство ни одному из своих родственников: "Внучка Маша неблагодарная, от нее я никогда не испытывала тепла. Поэтому решили: отдам свою квартиру хорошим людям, хорошей семье. Это мои соседи. Пускай потом меня с благодарностью вспоминают".

Светлана Светличная с внучкой Марией и правнуком Владимиром Ивашовым

Ранее "Телеграф" сообщал, что говорила Светлана Светличная о войне России против Украины. Также мы рассказывали, где и когда состоятся похороны актрисы.