Исполнят последнее желание Светланы Светличной: где и когда похоронят актрису
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Артистка будет покоиться далеко от своего покойного сына и мужа
Стало известно, где и когда состоится церемония прощания со звездой фильма "Бриллиантовая рука" Светланой Светличной, а также на каком знаменитом кладбище похоронят российскую актрису, умершая 16 ноября в возрасте 84 лет.
Как сообщили в Союзе кинематографистов РФ, прощание со Светланой Светличной пройдет в среду, 20 ноября, в Белом зале московского Дома кино в 11.00. Похороны артистки состоятся на Троекуровском кладбище.
Этот некрополь известен захоронениями многих известных деятелей. Там похоронен космонавт Павел Попович, оппозиционный российский политик Борис Немцов, который был убит в Москве в феврале 2015 года, актрисы Наталья Гундарева, Вера Глаголева, актеры Владислав Галкин, Николай Караченцов, ушедший из жизни 26 октября 2018 года. Отметим, что жена покойного артиста Людмила Поргина оказалась путинисткой и поддерживает войну против Украины.
Светлана Светличная будет покоиться далеко от своих близких людей — первого мужа Владимира Ивашова и младшего сына актрисы Олега, который умер в 33 года при странных обстоятельствах. Оба мужчины похоронены на Ваганьковском кладбище.
Последнее желание Светланы Светличной
Перед смертью актриса выразила родственникам свою последнюю просьбу. "Она хотела, чтобы ее похоронили, а не кремировали. Мы обязательно исполним ее желание", — рассказала внучка актрисы Мария Ивашова.
Напомним, что покойная звезда "Бриллиантовой руки" праздновала свою свадьбу с актером Владимиром Ивашовым в Украине. Ранее "Телеграф" писал, что говорила Светлана Светличная о войне.