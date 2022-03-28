Убийство Немцова: новые скандальные сведения об агентах путина раскопали журналисты
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За Немцовым в течение года следили трое сотрудников ФСБ.
Перед убийством Бориса Немцова за ним следили те же ФСБшники, что отравили Алексея Навального, Дмитрия Быкова и Владимира Кара-Мурзу.
Об этом говорится в очередном расследовании Bellingcat, The Insider и BBC.
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Сообщается, что в слежке участвовали такие сотрудники ФСБ — Валерий Сухарев, Дмитрий Сухинин и Алексей Кривощеков.
Как минимум один из них постоянно следовал за политиком в период с мая 2014 года по февраль 2015 года — но чаще они действовали по двое.
Активнее всего за Немцовым следовал Сухарев — по меньшей мере 13 поездок, последняя из которых была за 10 дней до убийства.
За два дня до убийства сотрудники ФСБ переключились на журналиста Владимира Кара-Мурзу, который затем был ими дважды отравлен. И Немцов, и Кара-Мурза активно лоббировали санкции против ближайшего окружения владимира путина.
Отметим, что русский оппозиционер Борис Немцов был убит в Москве в феврале 2015 года. В ходе следствия, после ареста по подозрению в причастности в убийстве задержали нескольких уроженцев Чечни, в том числе бывших офицеров. В расследовании фигурировал офицер МВД Руслан Геремееев. Следователи хотели его допросить, однако, как утверждается, не нашли его.
Официально организатором убийства был признан бывший водитель Геремеева, но родные и соратники Немцова неоднократно утверждали, что эту роль сыграл сам Геремеев.
О его местонахождении ничего не было известно пока глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео об участии чеченцев в захвате Мариуполя, на котором запечатлен Руслан Геремеев.
Справка. Писателя Дмитрия Быкова связывают с отравлением оппозиционера Алексея Навального и журналиста Владимира Кара-Мурзы. У всех троих были схожие симптомы. Как выяснили расследователи The Insider и Bellingcat, ко всем причастны сотрудники ФСБ.