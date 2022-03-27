Кадыров "спалил" под Мариуполем своего любимчика, подозреваемого в убийстве Немцова: что известно о Руслане Геремееве

Чеченский глава выгораживал своего соратника

Глава Чечни рамзан кадыров, которого считают одним из возможных зачинщиков дворцового переворота в россии, засветил прибытие в район Мариуполя экс-офицера чеченского батальона "Север" нацгвардии Руслана Геремеева. "Телеграф" обратил внимание, что это не просто рядовой офицер, а один из подозреваемых в убийстве российского оппозиционера Бориса Немцова в 2015 году.

Кто такой Руслан Геремеев

Согласно официальной биографии Руслан Геремеев родился 10 мая 1978 года в Гудермесе, при этом информации о том, что он делал до начала 2000-х в открытом доступе нет. Известно, что до 2006 года он работал на своего двоюродного брата Адама Делимханова, депутата Госдумы рф. В 2006 году был сформирован батальон "Север", позднее влившийся в 141-й полк нацгвардии рф и где начал служить Руслан и позднее стал его командиром. В 2010 году Геремеев был награжден Орденом Мужества.

Руслан Геремеев, Рамзан Кадыров и Адам Геремеев

В 2013 году по данным российских СМИ Руслан Геремеев был майором и, вероятно, человеком, приближенным к Рамзану Кадырову. Во всяком случае когда в 2013 году Геремеев засветился на футбольном матче национального чемпионата Израиля, как удалось выяснить журналистам, он был "личным представителем" Рамзана Кадырова.

Фото с визита в Грозный израильского бизнесмена Аркадия Гайдамака, который организовал поездку на матч (Геремеев второй слева)

Кто организовал убийство Бориса Немцова?

Настоящая известность к Руслану Геремееву пришла в 2015 году, когда в результате расследования убийства 27 февраля российского оппозиционера Бориса Немцова следствие вышло на Руслана Мухудинова. По официальной версии следствия именно он являлся организатором убийства российского политика, однако адвокаты семьи Немцова считали настоящим организатором именно Геремеева, чьим водителем является Мухудинов.

Непосредственным убийцей Немцова оказался Заур Дадаев, человек, который получил Орден Мужества в один день с Русланом Геремеевым и был его подчиненным. И если Дадаев уже получил 20-летний срок за убийство, то Руслан Геремеев этой участи избежал.

Осенью 2015 года Геремеев прятался от следствия, по разным данным — в ОАЭ или в горах Чечни, а 18 ноября даже был заочно арестован. Уже в декабре за него публично заступился глава Чечни Рамзан Кадыров заявивший, что уверен в его невиновности.

"Я на тысячу процентов уверен, что он не виноват. Мы все знаем, кто виноват, что и как. Просто вам интересно как-то дойти до Кадырова", — сказал он журналистам российского телеканала "Дождь".

После этого Руслан Геремеев оказался в списке свидетелей по убийству Немцова, однако в суд с тех пор так и не явился до самого приговора по делу российского политика. В мае 2019 года Минфин США ввел санкции против бойцов отряда "Терек" из Чечни, в том числе и Геремеева.

Надо отметить, что за время войны с Украиной россия потеряла уже 7 генералов.

Одним из ликвидированных является чеченский генерал — один из любимчиков кадырова магомед тушаев, погибший под Киевом 26 февраля, информацию о котором оккупанты сразу же постарались скрыть.

Тем временем Герой Украины Денис Прокопенко с позывным "Редис" ранее высказал свое мнение, почему россия так ухватилась за Мариуполь и рассказал о крупных потерях россиян (в том числе чеченцев) в боях за этот портовый город.