На видео кадыровцев в Украине засветился фигурант одного из самых громких убийств в россии

Глава Чечни бросает в Украину своих дорогих "братьев" без разбору

Вероятный убийца российского оппозиционного политика Бориса Немцова, "кадыровец" Руслан Геремеев был замечен на одном из новых пропагандистских видео, снятых в полуразрушенном россией Мариуполе. Утверждается, что наемник руководит целым подразделением армии Кадырова, воюя против украинских защитников.

Видеоролик с Геремеевым был выложен главой Чечни Рамзаном Кадыровым в Telegram, сообщает "Телеграф".

Отметим, что Кадыров называет военнослужащего "братом" и подчеркивает, что тот является руководителем бойцов, брошенных на помощь российским военным в Мариуполь. И хотя общий вид и чистая обувь доказывает обратное — "кадыровцы" отсиживаются за спинами россиян, а после снимают "героические" видео, отрицать присутствие Руслана Геремеева в Украине не выходит.

Рамзан Кадыров и Руслан Геремеев

Именно этого мужчину, являющегося родственником российского сенатора Сулеймана Геремеева, подозревали в организации убийства Бориса Немцова. Однако ему не то, что не предъявили обвинения, а даже не привели на допрос. Позже следователь будет объяснять, что он приходил домой к подозреваемому вручить повестку, однако ему никто не открыл.

Покойный Борис Немцов

Добавим, что сейчас, по словам Кадырова, Руслан Геремеев "руководит захватом административных зданий в Мариуполе". При этом часть, в котором, вероятней всего, и орудуют сейчас эти "воины", уже несколько недель находится под контролем российской армии. Так что не пришлось прикладывать и особых усилий для "захвата" разбитого здания, которое даже администрацией Мариуполя, как утверждается, не является.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Мариуполе ситуация становится с каждым днем все хуже и хуже. Людей тысячами насильно вывозят в ОРДЛО или на территорию россии, где их последующая судьба пока неизвестна.