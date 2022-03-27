"Концлагеря, как в 1941": мэр открыл, что происходит с вывезенными в рф жителями Мариуполя

Оккупационная армия рф действует еще хуже, чем гитлеровская во Вторую мировую войну

По состоянию на 32-й день войны в россию может быть незаконно депортировано от 20 до 40 тысяч жителей Украины. Большая часть из них — мариупольцы, которых держат либо на временно оккупированных территориях Донбасса, либо в самой рф.

Более детально об ужасах войны рассказал мэр города Вадим Бойченко в интервью "УНИАН".

По его словам, приблизительно 20-30 тысяч жителей Мариуполя сейчас насильно вывезены с подконтрольной Украине территории. Зачем именно это делается, Бойченко не знает, однако людей могут просто схватить на улице, даже если они передвигались со своим делам.

"Какая здесь логика, сложно понять. Люди еще очень напуганы и боятся говорить. Они не понимают, что будет с ними дальше. Не у всех с собой есть мобильные телефоны или документы. У моего товарища родители позвонили, но разговаривают шепотом. Вы должны понимать, человек 20 дней сидел в подвале, а теперь его забрали непонятно куда", — рассказывает мэр Мариуполя.

Также чиновник подчеркивает, что мариупольцам приходится очень сложно в россии. Часть из них не имеет при себе документов или способов связаться с родными в Украине. По мнению Вадима Бойченко, нынешние россияне абсолютная копия гитлеровских нацистов — такие же концлагеря, как и были в 1941 году.

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Добавим, что в оккупированном Донецке уже появились первые объявления о том, что в город привезли маленьких детей — без документов и родителей. Что будет дальше с этими малышами, пока неизвестно.

Отметим, что вопросом возвращения жителей Мариуполя на родину уже занимается глава Министерства временно оккупированных территорий Ирина Верещук. При этом она же накануне сообщила, что в россии и ОРДЛО может находиться до 40 тысяч украинских граждан. Таким образом выходит, что огромная часть этой цифры — мариупольцы.

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Напомним, в команде президента Владимира Зеленского считают, что снять осаду с Мариуполя пока невозможно по причине отсутствия необходимого количества военной техники для этой задачи. Именно поэтому глава государства так тесно сотрудничает с иностранными партнерами, чтобы поскорее получить необходимые самолеты и танки для освобождения измученных жителей.