Зеленский рассказал, что нужно для того, чтобы снять осаду с Мариуполя

Президент Украины призвал Запад передать больше боевой техники и самолетов

Снять осаду с Мариуполя невозможно, если у Украины не будет достаточного количества танков, боевой техники и самолетов.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время своего традиционного видеообращения, которое было размещено пресс-службой ОПУ.

"Деблокировать Мариуполь невозможно без достаточного количества танков, другой бронетехники и обязательно самолетов. Об этом знают все защитники Украины. Знают все защитники Мариуполя. Знают тысячи людей – граждане, гражданские, умирающие там в блокаде", — сказал он.

Помимо того, Зеленский заявил, что об этом знают и политики в Европе и в США. Он отметил, что украинские защитники захватили определенное количество танков у оккупационной армии, однако, по его словам, люди в мире не поймут, почему поле боя является большим поставщиком техники для защиты Европы, чем украинские партнеры.

"Украина не может сбивать российские ракеты с дробовиков и пулеметов, которых слишком много в поставках", — добавил он.

Как сообщалось ранее, командир полка "Азов" Денис Прокопенко, который вместе со своими бойцами находится в Мариуполе, рассказал, что смог поговорить с Зеленским и выразил уверенность, что рано или поздно с города не только снимут осаду, но начнется контрнаступление.