Зеленский созвонился с командиром "Азова", который защищает Мариуполь - что известно

Вражеские войска кинули на Мариуполь колоссальные силы, подчеркнули в "Азове"

Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с командиром "Азова" Денисом Прокопенко, который защищает Мариуполь, разрушенный русскими оккупантами.

Об этом он сообщил в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

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"Разговор состоялся. Он был достаточно короткий, но конструктивный. Я не хочу раскрывать военные тайны, но очень много положительных вещей, которые мы обсудили. Я рад, что высшее политическое, военное руководство заинтересовано в вопросе Мариуполя, в вопросе деблокады, и я знаю, что рано или поздно это произойдет", — рассказал Прокопенко.

При этом он подчеркнул, что придет время, когда "Азов" будет не просто защищать Мариуполь, но и пойдет в контрнаступление.

"Колоссальные силы противник скинул на Мариуполь, и чем больше бы будем держаться, чем больше мы будем здесь стоять, тем будет проще дышать и нашей столице и всей Украине в целом. А потом, когда настанет время, мы пойдем в контратаку и уничтожим всех, кто здесь стоит в мариуполе", — заявил командир "Азова".

Ранее "Телеграф" сообщал, как командиры "Азова", которые называют все происходящее в Мариуполе не иначе как "геноцид", рассказали, зачем путин стирают этот город с лица земли.