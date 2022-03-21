Не иначе как геноцид: в "Азове" рассказали, зачем путин уничтожает Мариуполь

Число погибших жителей Мариуполя уже даже сложно перечислить

На 26-й день противостояния украинских защитников российским захватчикам российские войска не прекращают обстреливать оккупированный Мариуполь и уничтожать мирное население города. Охарактеризовать то, что в последние дни происходит в одном из населенных пунктов Донецкой области можно только одним словом — геноцид.

Об этом один из командиров отдельного отряда специального назначения НГУ "Азов" Дмитрий Кухарчук рассказал во время разговора с корреспондентом "Телеграфа".

По словам "азовца", вопрос геноцида именно в Мариуполе для него очень болезненный, ведь именно он участвовал в защите города еще в далеком 2014 году. Сейчас же, в марте 2022-го, нацисты из россии населенный пункт просто уничтожают, убивая абсолютно всех, кто там остается.

"Ситуация сверхсложная, это даже не гуманитарный кризис, это откровенная попытка рашистской орды стереть город с земли. И вопрос не в "Азове" и не в военных, они просто хотят уничтожить город и всех его жителей, чтобы на примере Мариуполя показать всем городам Украины, что может с ними быть.", — добавил Кухарчук.

Информацию о тяжелейшей обстановке в городе подтверждает и командир "Азова" майор Денис Прокопенко, который сообщил, что количество жертв среди мирного населения увеличивается каждый день.

"Пока точное количество погибших не может сказать никто, потому что людей хоронят в братских могилах, без имен. Многие тела остаются на улицах без захоронения. Некоторые люди остаются под завалами, похоронены "живьем"., — говорится в обращении Прокопенко, обнародованном в понедельник, 21 марта в Telegram-канале "Азова".

Публикация "Азова" в соцсети

Подробнее узнать о тяжелейшей обстановке на территории оккупированного Мариуполя можно узнать в материале "Телеграфа": "Цель рашистской орды — стереть Мариуполь с лица земли".

Также напомним, что с первых дней полномасштабной войны россии с Украиной город Мариуполь является одной из самых горячих точек ведения боевых действий. Оккупанты ежедневно бомбят населенный пункт и систематически похищают мирных жителей, насильно отправляя их на территорию российской федерации.