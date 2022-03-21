Война — день 26: путин готов бросить российских детей на войну, а в оккупированных городах проходят митинги в поддержку Украины

Оперативно о главном 21 марта

Для украинцев начался 26 день с момента начала полномасштабного вторжения россии в нашу страну. Поскольку на большей части направлений продвижение оккупационных войск было остановлено, россияне продолжают увеличивать число обстрелов мирных городов, из-за чего гибнет все больше гражданских. Кроме того режим кровавого диктатора владимира путина по всей видимости начал понимать масштабы своих потерь из-за чего готов бросить в мясорубку несовершеннолетних россиян. Однако украинцы не теряют духа, а в оккупированных городах даже продолжают выходить на митинги в поддержку нашей страны.

В этой трансляции "Телеграф" будет сообщать о наиболее важных событиях, которые произошли в Украине 21 марта. Однако более оперативно вы можете получать информацию в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

00:00 В результате ракетного удара по Киеву разрушен торгово-развлекательный центр, предварительно, один человек погиб.

За 20 марта уничтожен один самолет, 4 БПЛА, и две крылатые ракеты россиян, сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

За 25 суток российские оккупанты понесли серьезные потери как на земле, так и в небе: 96 самолетов, 118 вертолетов, десятки беспилотников и крылатых ракет.

Уже вторые сутки подряд наблюдается снижение интенсивности вражеских налетов. В основном оккупанты с помощью беспилотников оперативно-тактического уровня фиксируют результаты ракетно-бомбовых ударов по территории Украины.

По наземным целям успешно отработала ударная авиация. Бомбардировщики Су-24м и штурмовики Су-25 нанесли ракетно-бомбовые удары по скоплению техники, танковым колоннам и живой силе.

Напомним, что оккупанты начали вторжение в Украину в ночь на 24 февраля — события первых двух дней "Телеграф" транслировал онлайн в материале "Война: путин пытается взять Киев, армия рф терпит большие потери в Украине".

Третий день российского вторжения в Украину – 26 февраля – расписывали здесь: "Война – день 3: хроники борьбы за Украину".

А какова была ситуация 27 февраля – расписали почасово в статье: "Война – день 4: путин не ожидал, что мы продержимся так долго. Хроника борьбы за Украину".

О событиях 28 февраля читайте в материале: "Война – день 5: Украина подвергается бомбардировкам, но дает достойный отпор агрессору. Хроника борьбы за Украину".

О том, как Украина прожила 1 марта, можно ознакомиться в статье: "Война – день 6: Украина встречает весну под вражескими обстрелами, но уверенно дает отпор".

События 2 марта мы расписывали в материале "Война – день 7: войска путина почти везде остановлены и в отместку разрушают города Украины".

Информация за 3 марта доступна в текстовой трансляции: "Война – день 8: путинские войска превращают города Украины в руины, но не могут продвинуться вглубь страны".

А о событиях 4 марта читайте в материале: "Война – день 9: россия обстреливает мирные города, но теряет технику пачками".

Также вы можете ознакомиться с информацией за 5 марта в материале: "Война — день 10: над россией опускается занавес, ВСУ сбивают самолеты, а пилотов берут в плен".

С данными за 6 марта можно ознакомиться в трансляции: "Война — день 11: россия теряет самолеты и в отместку бомбит украинские города".

События 7 марта можно посмотреть в материале: "Война — день 12: новые переговоры, жестокие бои и появление городов-героев".

Информация за 8 марта доступна по ссылке: "Война — день 13: россияне "приветствуют" украинок с 8 марта бомбежками городов и убийствами".

О событиях 9 марта читайте в материале: "Война – день 14: россия идет в дефолт, но продолжает убивать мирных украинцев".

Тестовая трансляция боевых действий в Украине за 10 марта доступна в материале "Телеграфа": "Война — день 15: бомбардировка Украины продолжается, а украинцам разрешили убивать оккупантов".

События российско-украинской войны 11 марта отражены в материале: "Война — день 16: оккупанты ударили по Западу Украины и терроризируют мирных жителей".

О том, что происходило в субботу, 12 марта, можете ознакомиться в статье по ссылке: "Война – день 17: первые официальные данные о потерях Украины и продолжении боев".

Информация за 13 марта доступна в материале: Война – день 18: россияне теряют войска и ударили крылатыми ракетами по Яворовскому полигону.

События 14 марта можно посмотреть в материале: "Война — день 19: россияне продолжают бомбить города Украины, а путин уже побежал на поклон в Китай".

О том, что происходило 15 марта, можно узнать в нашей статье: "Война – день 20: к россиянам медленно приходит прозрение, а оккупанты продолжают обстрел мирных городов Украины".

Информацию за 16 марта читайте в материале: "Война – день 21: обстрел театра в Мариуполе, выступление Зеленского в Сенате и первые детали мирного договора".

События 17 марта доступны в материале: "Война — день 22: мир требует от россии прекратить войну, но города Украины продолжают подвергаться обстрелам".

События российско-украинской войны за 18 марта "Телеграф" расписал в материале: "Война — день 23: россия почти полностью отрезана от мира, но кровавый террор в Украине не заканчивает".

О происходившем 19 марта можно узнать в статье: "Война — день 24: страны формируют "антипутинский щит", но оккупанты продолжают издеваться над Украиной".

Также вы можете ознакомиться с информацией за 20 марта в материале: "Война — день 25: россияне теряют превосходство в небе Украины но продолжают обстреливать мирное население"