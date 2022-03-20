"Даже волки своих детей не трогают": путин и шойгу готовятся отправлять на войну малолетних

россия может задействовать в войне против Украины несовершеннолетних.

За неимением живой силы для пополнения рядов оккупационной армии руководство кремля рассматривает возможность привлечения к боевым действиям несовершеннолетних граждан рф.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Соответствующий приказ "Об организации привлечения членов военно-патриотического общественного движения "Юнармия" к проведению специальной операции на территории Украины" подписан министром обороны рф шойгу.

"В приказе говорится о подготовке отчетности потенциального человеческого резерва в возрасте 17-18 лет для привлечения к боевым действиям в составе оккупационной армии. Высшее военное руководство рф должно предоставить предложения по проведению подготовки указанного личного состава в кратчайшие сроки. Контроль за исполнением приказа возложен на начальника главного военно-политического управления вс рф Геннадия Жидко", — говорится в сообщении.

Как отмечают разведчики, "Юнармия" – российская детско-юношеская милитарная организация при министерстве обороны рф. Выделяется радикальной пропагандистской работой среди русской молодежи. Членами организации стают дети с 8 лет.

"Аналогичные действия проводились военным руководством нацистской Германии во время Второй мировой войны. С 1943 года учащиеся старших классов в подразделениях "Гитлерьюгенду" привлекались к службе в зенитно-артиллерийских частях. А с сентября 1944 по январь 1945 года на службу привлечены 150 000 несовершеннолетних девушек", — говорится в сообщении.

Украинцы не смогли сдержать своего негодования и принялись комментировать пост:

"Давай путин, уже женщин русских посылай. Ты же хочешь, я прям вижу это"

"Прекрасно! Закидайте Украину трупами своих детей!"

"А зачем, пусть идут…еще малолетки не лежат в Украинской земле…идиотизма рассеи нет предела…и родителям этих малолеток тоже"

Отметим, по данным ГУР, оккупанты направляют в Украину очередные террористические группы с целью ликвидации руководства страны.