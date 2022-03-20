путин отправляет диверсантов для убийства украинских политиков: названы три главные цели

Вагнеровцев отправили для ликвидации Зеленского, Ермака, Шмыгаля.

Оккупанты направляют в Украину очередные террористические группы с целью ликвидации руководства страны.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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Сообщается, что сегодня в Украину начали прибывать боевики, связанные с приближенным к путину российским пропагандистом и владельцем ЧВК "Лига" (Вагнер) Евгением Пригожиным.

По информации разведки, ключевые "мишени" наемников, в частности президент Украины Владимир Зеленский, советник главы ОП Андрей Ермак, премьер-министр Денис Шмигаль.

"Российские оккупанты, не достигнув поставленных задач в ходе полномасштабной агрессии против Украины, продолжают попытки дестабилизации работы украинской власти, деморализации общества, раскоординации движения сопротивления и торможения международного взаимодействия Украины. Организация покушений на первых лиц нашего государства является частью стратегии оккупантов", – сказано в сообщении.

В разведке отметили, что все силовые структуры готовы к отпору агрессору как на фронте, так и в тылу, и любые террористические атаки будут безуспешны.

Отметим, что это не первые попытки ликвидировать руководство Украины. Украинского президента россияне пытались "убрать" уже более десятка раз.

Напомним, как писал "Телеграф", российские политики и спецслужбы могут готовить свержение кровавого диктатора владимира путина.