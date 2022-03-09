Подоляк рассказал, сколько раз русские покушались на жизнь Зеленского

Украинского президента пытались "убрать" уже более десятка раз

Рашисты пытались убить президента Украины вовсе не 2-3 раза, как писали западные журналисты, а более 10. Риски для безопасности главы украинского государства не исчезли, рассказал в интервью "Украинской правде" советник председателя Офиса президента Михаил Подоляк, который также является членом переговорной группы Украина-Россия.

По словам Подоляка, разведка получает систематически получает информацию о действиях российской стороны, угрожающих Зеленскому. В частности, диверсионно-разведывательные группы безуспешно пытаются проникнуть и в правительственный квартал, но их уничтожают. Советник председателя ОП подчеркнул, что не может разглашать детали из соображений безопасности правительства, и в том числе — украинского президента.

"Мы понимаем все планы (российской стороны – ред.), и наши контрразведки по ним отрабатывают", — рассказал член переговорной группы.

Подоляк согласен с западными разведками в том, что глава Российской Федерации в первую очередь нацелен не на оккупацию городов, а на то, чтобы "убрать" неугодного представителя украинской власти.

Ранее о попытках покушения на жизнь Владимира Зеленского со стороны наемников российской военной структуры ЧВК Вагнера и кадыровцев писало "The Times". По данным журналистов, все, кого отправили в Украину с целью ликвидировать президента, понесли потери. Причем издание пишет, что покушение сорвалось из-за действий сотрудников российской ФСБ, которые противятся войне. Британские журналисты восхищаются профессиональностью службы безопасности президента, которая демонстрирует "невероятный" уровень осведомленности о планах российской стороны на покушения.

Напомним, что на 9-й день российского вторжения в Украину Зеленский опроверг слухи о своем побеге в Польшу. По словам президента, он находится своем Офисе в столице вместе с главой этого ведомства Андреем Ермаком. Также украинский президент призывал Владимира Путина сесть с ним за стол переговоров.

Отметим, что Зеленский получил американскую медаль Свободы Рональда Рейгана, а также Орден Белого Льва (Чехия).