Снова на те же грабли: Меган Маркл в который раз скопировала образ принцессы Дианы

Каждый новый выход Меган Маркл в стиле принцессы Дианы не остается незамеченным

Меган Маркл, которая якобы рассталась с мужем, снова повторила стиль принцессы Дианы – на этот раз, выбрав фиолетовый свитшот Northwestern для прогулки. Это далеко не первый случай, когда герцогиня Сассекская вдохновляется образами усопшей матери принца Гарри.

На своей странице в Инстаграм Меган Маркл появилась в фиолетовом свитшоте. Точно такой же любила носить принцесса Диана в 90-х.

Жена принца Гарри выложила видео в стрис, где она гуляет по своему саду в Монтесито. 43-летняя мама двоих детей улыбается в солнцезащитных очках, а в клипе также присутствуют герцог и их дети Арчи и Лилибет.

Принцесса Диана часто использовала спортивный стиль в повседневной жизни. Любимыми ее образами были велосипедки, кроссовки и объемные свитшоты с логотипами университетов или спортивных команд.

Принцесса Диана в спортивном виде. Фото: Getty Images

Маркл, всегда внимательно относящияся ко своему гардеробу и его символизму, избрала толстовку Northwestern, которая также имеет для нее особое значение. Именно в этом американском университете она училась, прежде чем стать актрисой и членом британской королевской семьи.

Это не в первый раз, когда Меган повторяет стилистические решения матери своего мужа. От выбора свободных силуэтов к конкретным аксессуарам. Некоторые видят в этом искреннюю дань памяти принцессы Дианы, а остальные считают это очередным манипулятивным ходом для улучшения собственного имиджа.

Свитшот, который носила принцесса Диана, подобен кофте Меган. Его можно найти в разных онлайн-магазинах или бутиках, например, на сайтах, предлагающих одежду из коллекций 90-х или реплик. Рекомендуется поискать на платформах, таких как eBay, Etsy или специализированные магазины с ретро-одеждой.

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