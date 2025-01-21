Принц Гарри и Меган Маркл разводятся? На это уже принимают ставки

Супруги давно появлялись на публике вместе

Принц Гарри и Меган Маркл — одна из самых обсуждаемых пар в мире. Они были членами королевской семьи, а в 2020 году сложили такие полномочия и переехали в США. В последнее время в сети пишут о напряженных отношениях супругов. Также мы рассказывали о том, как больной раком Чарльз III унизил Гарри и его жену.

Лондонские букмекеры начали принимать ставки, что принц Гарри и Меган Маркл скоро разойдутся. В этом уверены, в частности, и работники Букингемского дворца. Поговаривают, что Маркл встречалась с представителями одного издательства по выпуску книги о ее разводе с принцем Гарри, пишет Page Six.

Инсайдеры отметили, что такое предложение Маркл не означает, что развод уже происходит. Речь идет о том, были бы издатели заинтересованы в такой книге. Меган не договорилась с издательством о рукописи, поскольку пока она не расстается с Гарри.

Принц Гарри и Меган Маркл в последнее время почти не появляются вместе на публике. В то же время они посещают разные мероприятия в отдельности. Отмечается, если бы развод состоялся в течение 2 лет, то за ставку в 20 евро можно было бы выиграть 500 евро.

Ранее "Телеграф" рассказывал о главных скандалах в королевской семье за 2024 год. Собрали для вас самые интересные события, которые вы могли пропустить.