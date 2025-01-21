Принц Гаррі та Меган Маркл розлучаються? На це вже приймають ставки

Подружжя давно з'являлось на публіці разом

Принц Гаррі та Меган Маркл — це одна з найбільш обговорюваних пар у світі. Вони були членами королівської родини, а у 2020 році склали з себе такі повноваження та переїхали у США. Останнім часом у мережі пишуть про напружені стосунки подружжя. Також ми розповідали про те, як хворий на рак Чарльз III принизив Гаррі та його дружину.

Лондонські букмекери почали приймати ставки, що принц Гаррі та Меган Маркл скоро розлучаться. У цьому переконані, зокрема, й працівники Букінгемського палацу. Подейкують, що Маркл зустрічалась з представниками одного видавництва щодо випуску книги про її розлучення з принцом Гаррі, пише Page Six.

Інсайдери зазначили, що така пропозиція Маркл не означає, що розлучення вже відбувається. Йдеться про те, чи були б видавці зацікавлені у такій книзі. Наразі Меган не домовилась з видавництвом про рукопис, оскільки поки вона не розлучається з Гаррі.

Принц Гаррі та Меган Маркл останнім часом майже не з'являються разом на публіці. Натомість вони відвідують різні заходи окремо. Зазначається, якщо розлучення відбулося б протягом 2 років, то за ставку у 20 євро можна було б виграти 500 євро.

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