Хворий на рак Чарльз III "дав ляпас" молодшому синові: принизив і Меган Маркл

Принц Гаррі не отримав важливого запрошення від свого батька до Британії

Стосунки між королем Великоъ Британії та його молодшим сином — принцом Гаррі, ускладнюються з кожним роком все більше і більше. З наближенням різдвяних свят ворогуючі сім’ї могли б помиритися, однак у 2024 році онкохворий Чарльз III поставив на місце родичів, які сьогодні проживають у США.

76-річний монарх, як повідомляє geo, проігнорував Гаррі та його скандальну дружину Меган Маркл, яка навіть у себе на батьківщині в Америці почала славитися неприємною поведінкою — американці гидують колишньою актрисою.

Король Британії не відправив Сассекським запрошення на святкування Різдва 25 грудня, яке цього року планується в Сандрінгемі — маєток у Норфолку, де королівська родина зазвичай проводить це свято. Меган і Гаррі, які проживають у Каліфорнії, не брали участі у різдвяних заходах британської монаршої родини з 2018 року.

Чарльз, Меган Маркл і принц Гаррі на Різдво, 2017 рік. Фото: Getty Images

Старший син Чарльза — принц Вільям з дружиною Кейт Міддлтон, яка у вересні завершила курс хімієтерапії, і їхні діти, принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї збираються провести Різдво зі своїм дідусем. Це буде особливо емоційний святковий сезон, оскільки цього року і Кейт, і Чарльз зіштовхнулися із серйозними проблемами зі здоров’ям.

Фото: Getty Images

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