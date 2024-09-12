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Здоров’я погіршилося? Лікарі зламали плани хворого на рак Чарльза III

Автор
Тетяна Кармазіна
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Чарльз III засмутив жителів Нової Зеландії Новина оновлена 12 вересня 2024, 15:49
Чарльз III засмутив жителів Нової Зеландії. Фото Getty Images

75-річний британський король відмовився від важливого візиту

Король Великої Британії коротко розповів про своє здоров’я під час заходу, який він провів у Букінгемському палаці у середу, 11 вересня. Чарльз III, який страждає на рак невідомого публіці типу, заявив, що "молодість проходить швидше, ніж ви думаєте".

Як передає express, під час зустрічі з жіночою збірною Нової Зеландії з регбі 75-річний монарх висловив жаль, що не зможе відвідати їхню країну, коли наступного місяця (у жовтні) вирушить до Австралії з п’ятиденним туром.

"Мені дуже шкода, що я не зможу приїхати до Нової Зеландії наприкінці жовтня через приписи лікаря. Але я сподіваюся, що невдовзі з’явиться інший привід", — заявив король Британії.

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Чарльз із регбістами із Нової Зеландії 11 вересня. Фото: Getty Images

Чарльз III попросив спортсменів передати його любов Новій Зеландії та її жителям. Також король закликав команду "добути максимальну користь", зазначаючи, що молодість надто швидко йде.

"І я сподіваюся, що ви максимально використаєте свій час у команді, тому що, як я виявив, ви не залишаєтеся молодими надовго, все минає швидше, ніж ви думаєте", — зауважив монарх.

Нагадаємо, що про онкозахворювання Чарльза III стало відомо у лютому 2024 року. Хоча король зазвичай дуже стриманий у заявах про свій стан здоров’я, нещодавно його дружина Камілла дала лаконічну відповідь про самопочуття чоловіка.

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#Рак #Нова Зеландія #Хвороба #Король Чарльз III