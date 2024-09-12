Здоровье ухудшилось? Врачи сломали планы больного раком Чарльза III

75-летния британский король отказался от важного визита

Король Великобритании вкратце рассказал о своем здоровье во время мероприятия, которое он провел в Букингемском дворце в среду, 11 сентября. Чарльз III, который страдает от рака неизвестного публике типа, заявил, что "молодость проходит быстрее, чем вы думаете".

Как передает express, во время встречи с женской сборной Новой Зеландии по регби 75-летния монарх выразил сожаление, что не сможет посетить их страну, когда в следующем месяце (в октябре) отправится в Австралию с пятидневным туром.

"Мне очень жаль, что я не смогу приехать в Новую Зеландию в конце октября из-за предписаний врача. Но я надеюсь, что вскоре появится другой повод", — заявил король Британии.

Чарльз с регбистами из Новой Зеландии 11 сентября. Фото: Getty Images

Чарльз III попросил спортсменов передать его любовь Новой Зеландии и ее жителям. Также король призвал команду "извлечь максимальную пользу", отмечая, что молодость слишком быстро уходит.

"И я надеюсь, что вы максимально используете свое время в команде, потому что, как я обнаружил, вы не остаетесь молодыми надолго, все проходит быстрее, чем вы думаете", — подметил монарх.

Напомним, что про онкозаболевание Чарльза III стало известно в феврале 2024 года. Хотя король обычно очень сдержан в заявлениях о своем состоянии здоровья, недавно его жена Камилла дала лаконичный ответ о самочувствии мужа.