Здоровье ухудшилось? Врачи сломали планы больного раком Чарльза III
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75-летния британский король отказался от важного визита
Король Великобритании вкратце рассказал о своем здоровье во время мероприятия, которое он провел в Букингемском дворце в среду, 11 сентября. Чарльз III, который страдает от рака неизвестного публике типа, заявил, что "молодость проходит быстрее, чем вы думаете".
Как передает express, во время встречи с женской сборной Новой Зеландии по регби 75-летния монарх выразил сожаление, что не сможет посетить их страну, когда в следующем месяце (в октябре) отправится в Австралию с пятидневным туром.
"Мне очень жаль, что я не смогу приехать в Новую Зеландию в конце октября из-за предписаний врача. Но я надеюсь, что вскоре появится другой повод", — заявил король Британии.
Чарльз III попросил спортсменов передать его любовь Новой Зеландии и ее жителям. Также король призвал команду "извлечь максимальную пользу", отмечая, что молодость слишком быстро уходит.
"И я надеюсь, что вы максимально используете свое время в команде, потому что, как я обнаружил, вы не остаетесь молодыми надолго, все проходит быстрее, чем вы думаете", — подметил монарх.
Напомним, что про онкозаболевание Чарльза III стало известно в феврале 2024 года. Хотя король обычно очень сдержан в заявлениях о своем состоянии здоровья, недавно его жена Камилла дала лаконичный ответ о самочувствии мужа.