Больной раком Чарльз III "дал пощечину" младшему сыну: унизил и Меган Маркл

Принц Гарри не получил важное приглашение от своего отца в Британию

Отношения между королем Великобритании и его младшим сыном — принцем Гарри, усложняются с каждым годом все больше и больше. С приближением рождественских праздников враждующие семьи могли бы помириться, однако в 2024 году онкобольной Чарльз III поставил на место родственников, которые сегодня проживают в США.

76-летния монарх, как сообщает geo, проигнорировал Гарри и его скандальную супругу Меган Маркл, которая даже у себя на родине в Америке начала славиться неприятным поведением — американцы брезгуют бывшей актрисой.

Король Британии не отправил Сассекским пригласительное на празднование Рождества 25 декабря, которое в этом году планируется в Сандрингеме — поместье в Норфолке, где королевская семья обычно проводит этот праздник. Меган и Гарри, проживающие в Калифорнии, не принимали участия в рождественских мероприятиях британской монаршей семьи с 2018 года.

Чарльз, Меган Маркл и принц Гарри в Рождество, 2017 год. Фото: Getty Images

Старший сын Чарльза — принц Уильям с женой Кейт Миддлтон, которая в сентябре завершила курс химиотерапии, и их дети, принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи собираются провести Рождество со своим дедушкой. Это будет особенно эмоциональный праздничный сезон, поскольку в этом году и Кейт, и Чарльз столкнулись с серьезными проблемами со здоровьем.

Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" писал, что муж герцогини Уэльской очень сильно изменился на фоне лечения от рака любимой. Вероятно, сейчас у супругов в жизни начинается "белая полоса", однако Кейт и Уильям уже начали морально готовиться взойти на британский трон. Все из-за нерадостных новостей о лечении Чарльза III.