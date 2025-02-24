Знову на ті самі граблі: Меган Маркл вкотре скопіювала образ принцеси Діани

Кожен новий вихід Меган Маркл у стилі принцеси Діани не залишається непоміченим

Меган Маркл, яка нібито розлучається з чоловіком, знову повторила стиль принцеси Діани – цього разу, обравши фіолетовий світшот Northwestern для прогулянки. Це далеко не перший випадок, коли герцогиня Сассекська надихається образами покійної матері принца Гаррі.

На своїй сторінці в Інстаграм Меган Маркл з’явилася у фіолетовому світшоті. Точно такий любила носити принцеса Діана у 90-х.

Дружина принца Гаррі виклала відео у сторіс, де вона гуляє своїм садом в Монтесіто. 43-річна мама двох дітей посміхається у сонцезахисних окулярах, а у кліпі також присутні герцог та їхні діти Арчі та Лілібет.

Принцеса Діана часто використовувала спортивний стиль у повсякденному житті. Улюбленими її образами були велосипедки, кросівки та об’ємні світшоти з логотипами університетів чи спортивних команд.

Принцеса Діана у спортивному образі. Фото: Getty Images

Маркл, яка завжди уважно ставиться до свого гардеробу та його символізму, обрала толстовку Northwestern, що також має для неї особливе значення. Саме в цьому американському університеті вона навчалася перед тим, як стати акторкою та членом британської королівської родини.

Це не вперше, коли Меган повторює стилістичні рішення матері свого чоловіка. Від вибору вільних силуетів до конкретних аксесуарів. Дехто бачить у цьому щиру данину пам’яті принцеси Діани, інші ж вважають це черговим маніпулятивним ходом для покращення власного іміджу.

Світшот, який носила принцеса Діана, подібний до того, що носить Меган. Його можна знайти в різних онлайн-магазинах або бутиках, наприклад, на сайтах, які пропонують одяг з колекцій 90-х або реплік. Рекомендується пошукати на платформах, таких як eBay, Etsy або спеціалізовані магазини з ретро-одягом.

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