Смена власти может пройти из-за "внезапной" смерти путина

Российские политики и спецслужбы могут готовить свержение кровавого диктатора владимира путина. Имеется информация, что на его место готовят начальника Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александра Бортникова.

Такие данные сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Украины в воскресенье, 20 марта.

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Причиной смены власти вполне может стать "внезапная" гибель российского лидера — из-за отравления, несчастного случая или даже неожиданной болезни, которую тот "подхватит".

Настроения насчет устранения путина начинают формироваться в бизнесовой и политической элите российской федерации из-за всевозможного санкционного давления со стороны Запада.

Вариант замены путина Александром Бортниковым, возглавяющим сейчас ФСБ, может рассматриваться по нескольким причинам.

Во-первых, именно этот чиновник сейчас находится в списке тех, кем владимир путин недоволен из-за провала атаки на Украину. По имеющимся разведданным, именно Бортников отвечал за анализ общих настроений украинского населения, однако встречать оккупантов с цветами не вышел никто.

Во-вторых, многим провластным людям не нравится большое влияние на массы лидера Чечни Рамзана Кадырова. Чтобы он не попытался прийти к власти в рф после кончины путина, его могут попытаться оттеснить от "кормушки" раньше.

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Напомним, что несколько дней назад в россии официально объявили о создании Движения Сопротивления, которое будет направлено на свержение путина и его преступной власти.