Украинский политтехнолог Тарас Березовец рассказал, как, скорее всего, закончится правление и жизнь кровавого диктатора владимира путина

Для путина после убийственного для рф вторжения в Украину есть два сценария.

Первый — он останется у власти столько, сколько ему отведено Господом Богом и украинскими вооруженными силами. И он может достаточно долго прятаться в своем бункере, изолировав себя от всего окружения, поскольку он не доверяет никому и панически боится покушения. Он может продолжать руководить рф в таком режиме. И ресурсов там хватит на несколько лет, несмотря на введенные санкции.

Второй вариант — крест, который давно поставил на путине Господь Бог, в любой момент может превратиться в мишень на лбу диктатору. Мысль — убрать путина — явно зреет в умах определенной части россиян. Как говорил еще один, наряду с Гитлером, идейный вдохновитель путина — Сталин: есть человек — есть проблема, нет человека — нет проблемы.

Речь о том, что физическое устранение путина рано или поздно станет идеей фикс его ближайшего окружения.

Как это осуществить — уже вопрос к ним.

Они могут всегда представить труп "вождя" и начать рассказы в стиле "это всё не мы — это всё он".

Новое российское правительство точно будет вынуждено договариваться не просто о прекращении войны и репарациях Украине, но и возвращать все оккупированные украинские территории. И Донбасс, и Крым.

Западные спецслужбы не будут ликвидировать путина. Но они могут войти в контакт с его окружением, гарантировать тому безопасность. Это могут быть Патрушев, Шойгу, кто-то еще. Такие себе сепаратные переговоры с целью выхода из ситуации, в которую путин загнал россию. Убийство путина — в обмен на снятие части санкций. При условии репараций, восстановления территориальной целостности Украины (а там подтянутся Грузия и Молдова) и огромных ограничений, с которыми рф придется жить еще долго.